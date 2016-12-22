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Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов
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Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов
Общество, 11:43
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Почти три миллиона россиян оказались невыездными из-за долгов
Задолженность перед банками закрыла выезд за границу для более чем миллиона россиян. С учетом тех граждан, которые задержали выплату алиментов и штрафов, число невыездных россиян увеличивается до 2,8 млн
Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Долги перед банками к 1 сентября сделали невыездными из страны более одного миллиона россиян. Об этом сообщает Федеральная служба судебных приставов, передает ТАСС.

Всего в разработке у судебных приставов находятся 4,5 млн долгов перед кредитными организациями на общую сумму 1,7 трлн руб. Таким образом, средняя сумма долга составляет 377 тыс. руб. Каждому третьему должнику из-за долгов был ограничен выезд за границу.

По почти половине производств (46%) приставы были вынуждены наложить взыскание на доходы должников. Всего за 8 месяцев 2018 года приставы взыскали с должников 85,9 млрд руб.

Всего ограничения в выезде из-за различных просрочек в платежах (в том числе по алиментам и штрафам) касаются 2,8 млн граждан России. С прошлого года это число значительно возросло — в 2017 году ограничения касались лишь 1,6 млн граждан. В июле ФССП сообщала о том, что в списке невыездных находились 2,5 млн человек. Таким образом, всего за два месяца запрет на выезд из страны был введен еще для 300 тыс. человек.

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Согласно статистике по регионам, рекордсменами​ по числу вынесенных постановлений о временном ограничении на выезд должников из России оказались Краснодарский край (172,7 тыс.), Москва (154,6 тыс.) и Башкортостан (149,4 тыс.).

В конце июля ФССП сообщила о россиянине, поставившем рекорд по невыплате алиментов. Им оказался 50-летний москвич, задолжавший бывшей жене и четырем детям 118 млн руб.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Долги , приставы
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