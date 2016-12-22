Россияне задолжали банкам сравнимую с бюджетом Москвы сумму

В первом полугодии этого года судебным приставам передали на исполнение долги россиян перед банками на сумму 2 трлн руб. Такая сумма долгов сравнима с годовым бюджетом Москвы

Фото: Константин Чалабов / РИА Новости

В первом полугодии 2018 года банки передали судебным приставам 2 трлн руб. долгов россиян. Об этом со ссылкой на данные российской Федеральной службы судебных приставов (ФССП) сообщает ТАСС.

На исполнении в этот период с учетом долгов, перешедших с прошлых лет, находилось около 5,6 млн исполнительных производств. Это, как заметили в ФССП, примерно на 1 млн дел больше, чем в первом полугодии прошлого года.

Общая же сумма долгов россиян, как уточнили в ФССП, сопоставима с объемом годового бюджета Москвы или объемом бюджета десятилетней федеральной космической программы. В целом долги граждан России перед банками на 2018 год, по оценкам службы судебных приставов, составляют уже четверть от всей суммы долгов, которую приставы должны будут взыскать со всех задолжавших физических и юридических лиц.

Всего у приставов на исполнении 57,7 млн исполнительных производств, им нужно взыскать с граждан и юридических лиц более 7,7 трлн руб. Россияне должны 932 млрд руб. другим физлицам (из них 132 млрд руб. составляют долги по алиментам), 3,2 трлн руб. юридическим лицам и 417 млрд руб. бюджетам и внебюджетным фондам.

Юрлица должны гражданам 195,5 млрд руб., 2,3 трлн руб. другим юридическим лицам и 659 млрд руб. бюджетам и внебюджетным фондам.

В пресс-службе ФССП отдельно напомнили, что в России за полгода было вынесено почти 2,7 млн постановлений о временном ограничении на выезд в отношении должников. К 1 июля в списке невыездных — 2,5 млн человек.