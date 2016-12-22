Приставы назвали россиянина с самой большой задолженностью по алиментам

Россиянином с самой большой задолженностью по алиментам на сумму более 118 млн руб. стал 50-летний москвич. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные Федеральной службы судебных приставов (ФССП).
По информации ведомства, мужчина задолжал такую сумму бывшей жене и четырем детям. «В рамках исполнительных производств судебным приставом-исполнителем к должнику применен весь комплекс мер принудительного исполнения», — сообщили в ведомстве.
В начале июня в ФССП составили портрет типичного неплательщика алиментов: чаще всего это люди (независимо от пола) в возрасте от 30 до 42 лет, при этом в большинстве случаев дела о взыскании долгов заводятся на мужчин. В середине июля глава ФССП Дмитрий Аристов сообщал, что Минюст разрабатывает законопроект, запрещающий должникам по алиментам сдавать экзамены на водительские права. Аристов отмечал, что ведомство может временно лишать неплательщиков имеющихся водительских прав. Он подчеркивал, что этот метод в 2017 году позволил взыскать с 276 тыс. должников более 1,3 млрд руб.