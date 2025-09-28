При стрельбе в Саутпорте в Северной Каролине погибли три человека

Три человека погибли и восемь получили ранения при стрельбе, открытой в Саутпорте в Северной Каролине, сообщила ABC News представитель администрации города Чиэнн Кетчум.

По ее словам, инцидент произошел в районе яхт-клуба Саутпорта. Там неизвестный с лодки открыл огонь по бару под открытым небом American Fish Company.

Затем, Как сообщила Кетчум, стрелок скрылся. Его мотивы неизвестны.

Администрация города предупредила жителей об "активном стрелке" на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России). Сообщение появилось около 22:00 27 сентября по местному времени (05:00 28 сентября мск) Граждан призвали избегать района, где произошла стрельба, и по возможности оставаться дома.