FT узнала о неготовности ЕС к регистрации биометрии туристов на границе

Система должна быть запущена 10 ноября, но Германия, Франция, аэропорты и перевозчики опасаются, что ее ранний пуск вызовет «хаос» для туристов. По данным FT, очереди на границах по всему ЕС вырастут на 30–100% из-за нововведений

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Страны ЕС пока не готовы внедрить новую биометрическую систему контроля на границах из-за риска вызвать «хаос» для путешественников, пишет Financial Times со ссылкой на заявления государственных ведомств, авиакомпании и аэропорты, а также собственные источники.

Система должна быть запущена 10 ноября, однако крупнейшие государства объединения — Франция и Германия — просят Брюссель пересмотреть этот план, пишет издание. В частности, они утверждают, что с нововведениями не справится компьютерная система.

Речь идет о так называемой «Системе въезда и выезда» (EES) — автоматизированной электронной системе для регистрации иностранцев, въезжающих на территорию ЕС, независимо от того, требуется ли им виза. Предполагается, что граждане любых государств, не входящих в Евросоюз, в том числе Великобритании, должны будут проходить иммиграционный контроль в портах, аэропортах и наземных пунктах пропуска и вносить свои персональные данные, в том числе отпечатки пальцев и снимки лица. Делать это потребуется только при первом посещении Евросоюза.

Представители европейских авиакомпаний и аэропортов предупредили, что пассажиры могут столкнуться с «масштабными перебоями» из-за существенного увеличения времени прохождения процедур на границе при въезде.

Сильнее других от нововведений могут пострадать Франция, Германия и Нидерланды, сказали FT осведомленные источники. По данным агентства, страны, на долю которых приходится 40% пассажиропотока, «еще не смогли — и по-прежнему не могут — провести окончательные и обязательные на национальном уровне тесты». Некоторые государства обсуждают с Еврокомиссией возможность пилотного запуска новой системы только в определенных зонах, сказал FT представитель ведомства.

Немецкое МВД заявило, что ключевая проблема связана с центральной компьютерной системой eu-LISA, которая «по-прежнему не обладает необходимой стабильностью и функциональностью». Правительство Великобритании, в свою очередь, выразило обеспокоенность из-за очередей в портах пролива Ла-Манш и на станции Eurostar на вокзале Сент-Панкрас в Лондоне, где пассажиры должны будут регистрироваться в EES при прохождении французской таможни.

Один из руководителей транспортной отрасли, говоривший с FT на условиях анонимности, отметил, что предварительные прогнозы показывают увеличение очередей на границах по всему Евросоюзу на 30–100% после внедрения нововведений.

Другие представители этой сферы в беседе с FT выразили беспокойство из-за возможных последствий внедрения новой системы без ее полного тестирования.

«Запуск системы без ее полного тестирования — огромный риск, который может привести к масштабным сбоям в работе европейской сети воздушного транспорта», — сказал изданию глава Международного совета аэропортов Европы Оливье Янковец.

В Еврокомиссии, в свою очередь, заявили FT, что, хотя работа над запуском новой системы пограничного контроля ведется, «как и предполагалось», ее внедрение является «сложной операцией и задержки нельзя полностью исключить».