Минтруд сообщил о планах выделить 17 млрд руб. на обеспечение инвалидов

Минтруд прорабатывает вопрос оперативного выделения дополнительных средств на средства реабилитации инвалидов. Проблемы с выплатами возникли, в частности, из-за санкций и роста цен на коляски и протезы

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Минтруд России прорабатывает вопрос об оперативном выделении дополнительных 17 млрд руб. на обеспечение людей с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР). Об этом говорится в поступившем в РБК комментарии пресс-службы ведомства.

Ранее РБК сообщал о значительных задержках с выплатами инвалидам компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР и поступлением средств на электронные сертификаты, которые используются для покупки средств реабилитации (в обоих случаях используются средства федерального бюджета). По словам председателя совета Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ) Елены Клочко, это масштабная проблема — жалобы поступают из всех регионов. Всероссийское общество инвалидов также писало в своем Telegram-канале, что во многих регионах есть задержки с выплатами компенсаций и заключением госконтрактов на ТСР.

При этом в марте этого года Минтруд сократил в три раза максимальные сроки выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные ТСР. Решение о выплате должно быть принято в течение 15, а не 30 дней, как было ранее, а деньги должны быть направлены человеку не позднее пяти рабочих дней с момента принятия решения (раньше на это отводился месяц). В случае же с электронными сертификатами, прямого указания на то, в какой срок на него должны поступить средства, не установлено, сообщили в ВОРДИ.

Дополнительное финансирование

Как сообщили в пресс-службе Минтруда, в связи с введенными санкциями и перестройкой логистических маршрутов выросла стоимость некоторых видов технических средств реабилитации. Поэтому, «с учетом роста объемов гарантий, мер по стимулированию отечественных производителей и для неукоснительного соблюдения обязательств перед гражданами», ведомство прорабатывает вопрос выделения дополнительных средств.

«Минтрудом России инициирован вопрос увеличения объемов финансирования в 2023 году на закрытие существующей потребности в обеспечении граждан с инвалидностью ТСР. Сейчас прорабатывается вопрос по дополнительному и максимально оперативному выделению на эти цели еще 17 млрд рублей», — сообщила пресс-служба.

В комментарии указано, что соответствующая заявка сформирована, после ее утверждения средства будут доведены в регионы.

Кроме того, в пресс-службе Минтруда сообщили, что Социальный фонд России ведет постоянный мониторинг сроков обеспечения инвалидов средствами реабилитации, по всем нарушениям и жалобам центральный аппарат фонда «разбирается отдельно и принимает меры для решения вопроса».

Вопросом обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации пообещали заняться и в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Как сообщил член совета Кирилл Кабанов, СПЧ проверит, является ли вопрос системным или это «очаговая» проблема. Он также подчеркнул, что «работу по этому направлению необходимо планировать том числе и с учетом увеличения числа инвалидов в ходе СВО».

Весной вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявляла, что военные, получившие увечья в ходе боевых действий на Украине, жалуются на несвоевременное предоставление средств реабилитации и долгую диагностику, выдачу некачественных протезов. Она обращала внимание на резкое повышение цен на ТСР и нехватку мощностей для их производства.

Сколько средств реабилитации получили инвалиды в этом году

Люди с инвалидностью могут получать от государства технические средства реабилитации (например, кресла-коляски, вертикализаторы, ходунки, специальную ортопедическую обувь, подгузники и проч.) тремя способами: оформить заявку в региональном отделении Социального фонда России, которое само проведет закупочные процедуры и передаст устройство человеку, купить самостоятельно и получить компенсацию или оформить электронный сертификат (это можно сделать на «Госуслугах» или в региональном отделении Соцфонда). Сертификат привязывается к карте платежной системы «Мир», деньги резервируются в бюджете Федеральным казначейством под каждое ТСР, а не перечисляются напрямую на указанную карту. При оплате картой соответствующего устройства средства поступают напрямую продавцу.

С начала года людям с инвалидностью было выдано более 164 млн изделий в натуральном виде, за более чем 21 млн изделий граждане получили компенсации, кроме того, было оформлено более 400 тыс. электронных сертификатов, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Там подчеркнули, что «подавляющее большинство заявок на обеспечение средствами реабилитации исполнено своевременно».

В Минтруде также отметили, что государство последовательно проводит работу по повышению качества обеспечения людей с инвалидностью. В частности, были увеличены нормы обеспечения подгузниками для граждан с тяжелыми формами инвалидности и внесены изменения в порядок назначения ТСР, позволяющие учесть большее число дополнительных характеристик при внесении их в индивидуальную программу реабилитации (абилитации), что касается как серийных ТСР, так и протезов. Кроме того, в 2023 году в федеральный перечень ТСР были включены вспомогательные электронные средства ориентации (например, умный помощник «Робин» для людей с нарушениями зрения).

В начале августа сообщалось, что Генпрокуратура начала проверку деятельности региональных подразделений Социального фонда России в части соблюдения порядка и сроков предоставления инвалидам технических средств реабилитации и выплаты компенсаций за самостоятельно приобретенные товары.