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Икону «Троица» Рублева вернули в Третьяковку после отправки в лавру

Икону «Святая Троица» работы иконописца Андрея Рублева доставили в Третьяковскую галерею после транспортировки в Троице-Сергиеву лавру, сообщила пресс-служба галереи в Telegram.

«Икона «Святая Троица» преподобного Андрея Рублева вернулась из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Государственную Третьяковскую Галерею в привычные и необходимые для нее условия хранения», — сказано в сообщении.

Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру
Общество
Фото:Artemy Studentov / VK

Сейчас икону осматривают реставраторы, видимых признаков ухудшения состояния они пока не нашли. Специалисты решат, когда возвращать «Троицу» на место экспозиции в Лаврушинском переулке Москвы, когда завершат исследование.

Обычно икона «Троица» выставляется в основной экспозиции Третьяковской Галереи «Лаврушинский переулок: шедевры русского искусства XI — начала XX века» в коллекции экспонатов «Древнерусское искусство». Однако 17 июля ее впервые более чем за 100 лет вывезли из галереи в Троице-Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде для богослужений в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского, которое отмечается 18 июля. Перевозить икону помогали сотрудники галереи. На месте ее поместили в специальную капсулу для поддержания климатического режима «с соблюдением всех необходимых предосторожностей».

Икона «Святая Троица» считается главным произведением Андрея Рублева, которое он создал для Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря между 1422 и 1427 годами. До революции 1917 года ее хранили в Лавре, а в 1929-м году отправили в Третьяковку. С тех пор икону вывозили из галереи только один раз — во время эвакуации времен Великой Отечественной войны.

Теги
икона Третьяковская галерея
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Икону «Святая Троица» Рублева впервые привезли в Троице-Сергиеву лавру
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