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Меркачеву и Каляпина не избрали в новый состав московской ОНК

Ева Меркачева входила в Общественную наблюдательную комиссию с 2014 года. Также в новый состав не попали основатель признанного иноагентом и распущенного «Комитета против пыток» Игорь Каляпин и другие журналисты и правозащитники
Ева Меркачева
Ева Меркачева (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Совет Общественной палаты России избрал новых членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы и еще 42 регионов, по итогам выборов в новый состав не попала журналистка, член СПЧ Ева Меркачева и другие правозащитники. Новые списки опубликовала пресс-служба Общественной палаты в «Телеграм».

По итогам выборов также не попали в ОНК:

  • правозащитник и журналист, сопредседатель Московской Хельсинкской группы (МХГ) Валерий Борщев;
  • исполнительный директор МХГ Светлана Астраханцева;
  • основатель признанного иноагентом и распущенного «Комитета против пыток» Игорь Каляпин;
  • член экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России, президент благотворительного фонда «Социальное партнерство» Любовь Волкова;
  • журналист, специальный корреспондент RT Борис Клин;
  • вице-президент Международного комитета за права человека Иван Мельников и другие.

Переизбраны на новый срок председатель ОНК прошлого созыва Георгий Волков, правозащитник, бывший ответственный секретарь ОНК и член Общественного совета ФСИН Алексей Мельников, заместители главы ОНК Николай Зуев и Богдан Эберт и другие.

Сейчас на сайте комиссии по-прежнему значится старый состав с Меркачевой, Волковой и другими.

Выборы в ОНК проходят раз в три года. Комиссия обеспечивает общественный контроль за происходящим в местах принудительного содержания заключенных и задержанных и соблюдением их прав. В этом году в регионах, где проходили выборы, баллотировались 1036 человек, а 751 был избран. В столичную ОНК вошли 40 правозащитников — максимально возможное количество. Как сообщил ТАСС Волков, выборы в ОНК Москвы проходили с июля по сентябрь.

Меркачева входила в ОНК с 2014 года. В своем телеграм-канале после публикации списков она заявила, что из состава ОНК исключили всех журналистов, а «настоящих правозащитников» не избрали. «О большинстве же из тех, кто прошел, вы не найдете в интернете ничего. Ни о них самих, ни об их правозащитной деятельности», — заключила она.

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Меркачева в 2021 году на заседании президентского Совета по правам человека (СПЧ) доложила президенту Владимиру Путину, что ряд силовиков знали о пытках в российских колониях, включая вызвавшие большой общественный резонанс инциденты в Саратовской области. В августе несколько членов совета, включая Меркачеву, попросили Генпрокуратуру разъяснить, принимают ли заключенные участие в военной спецоперации на Украине и на каких основаниях, если это действительно так. Журналистка также подписала открытое письмо президенту с просьбой распространить мораторий на применение смертной казни на Донецкую народную республику.

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Татьяна Зыкина
Ева Меркачева ОНК Москва правозащитники
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