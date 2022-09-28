В Москве арестовали иностранца Кривого по подозрению в шпионаже

Кривого заподозрили по ст. 276 УК («Шпионаж»). По этой статье, согласно Уголовному кодексу, наказываются иностранцы

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Владислава Кривого, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По данным ТАСС, его арестовали по ходатайству ФСБ, Кривой подозревается в шпионаже.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 27 сентября в отношении Кривого Владислава Валериевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября», — уточнили в суде.

Как сообщает агентство, Кривой — иностранный гражданин. В суде его гражданство не уточнили.

Кривого заподозрили по ст. 276 УК («Шпионаж», до 20 лет лишения свободы). По этой статье, согласно Уголовному кодексу, наказываются иностранцы. Россиянам по делам о шпионаже вменяется ст. 275 УК («Государственная измена», до 20 лет тюремного заключения).

«Известия», в частности, называли Владислава Кривого бывшим агентом Службы безопасности Украины. Он работал в СБУ с 2014 года. С марта этого года Кривой должен был собирать сведения о расположении военной техники.

Читайте на РБК Pro Pro «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз «Поездки на демоне» и минимум публичности: как живет Киану Ривз Статьи Pro Четыре реакции на страх, которые только усилят его Четыре реакции на страх, которые только усилят его Статьи Pro Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Как использовать зарубежный счет и избежать штрафов от налоговой Инструкции Pro Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Вперед в СССР: советские навыки, которые пригодятся в работе и жизни Статьи Pro Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Как сохранить деньги, когда рынок рушится: советы экономистов Прогнозы Pro «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах «Зарплата не растет годами»: каково работать в Cisco — в 5 пунктах Статьи Pro Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Реакция рынка акций на частичную мобилизацию: что делать инвестору Статьи Pro Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Оценка недвижимости во время турбулентности: что нужно знать собственнику Статьи

В конце марта ФСБ сообщала, что задержала агента СБУ по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, задержанный — Рудась А.В. с гражданством Украины и Польши. В ФСБ полагают, что он действовал под оперативным псевдонимом Малыш.

По версии ведомства, в 2019 году Рудась в Москве поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии, чтобы «расширить возможности ведения разведки». По заданию СБУ он собирал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работали в России и были «противниками действующего киевского режима», считают в ФСБ. Рудася задержали в столице, когда он пытался получить информацию о военных, участвующих в военной операции на Украине, говорили в ведомстве. Фамилия и инициалы задержанного совпадают с именем человека, который упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО 2019 года, тот обучался на направлении «политология», писал РБК.