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Общество ,  
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В Москве арестовали иностранца Кривого по подозрению в шпионаже

Кривого заподозрили по ст. 276 УК («Шпионаж»). По этой статье, согласно Уголовному кодексу, наказываются иностранцы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Лефортовский районный суд Москвы арестовал Владислава Кривого, сообщили РБК в пресс-службе суда.

По данным ТАСС, его арестовали по ходатайству ФСБ, Кривой подозревается в шпионаже.

«Постановлением Лефортовского районного суда Москвы от 27 сентября в отношении Кривого Владислава Валериевича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 27 ноября», — уточнили в суде.

Как сообщает агентство, Кривой — иностранный гражданин. В суде его гражданство не уточнили.

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Кривого заподозрили по ст. 276 УК («Шпионаж», до 20 лет лишения свободы). По этой статье, согласно Уголовному кодексу, наказываются иностранцы. Россиянам по делам о шпионаже вменяется ст. 275 УК («Государственная измена», до 20 лет тюремного заключения).

«Известия», в частности, называли Владислава Кривого бывшим агентом Службы безопасности Украины. Он работал в СБУ с 2014 года. С марта этого года Кривой должен был собирать сведения о расположении военной техники.

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В конце марта ФСБ сообщала, что задержала агента СБУ по подозрению в шпионаже. По данным спецслужбы, задержанный — Рудась А.В. с гражданством Украины и Польши. В ФСБ полагают, что он действовал под оперативным псевдонимом Малыш.

По версии ведомства, в 2019 году Рудась в Москве поступил в один из ведущих российских вузов на факультет политологии, чтобы «расширить возможности ведения разведки». По заданию СБУ он собирал сведения об украинских политологах и журналистах, которые работали в России и были «противниками действующего киевского режима», считают в ФСБ. Рудася задержали в столице, когда он пытался получить информацию о военных, участвующих в военной операции на Украине, говорили в ведомстве. Фамилия и инициалы задержанного совпадают с именем человека, который упоминается в списке абитуриентов магистратуры МГИМО 2019 года, тот обучался на направлении «политология», писал РБК.

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Елена Чернышова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова
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