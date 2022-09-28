Орбакайте и Воробей рассказали о последних годах жизни Моисеева

Коллеги артиста отмечают его неповторимый стиль, пронзительные песни и чувство юмора. Последние годы жизни Моисеев провел у себя дома в Юрмале и, несмотря на болезнь, оставался сильным духом.

Фото: Андрей Александров / РИА Новости

Певица Кристина Орбакайте рассказала РБК, что Борис Моисеев был для нее примером артиста. Артистка называет его светлым, добрейшим и честнейшим человеком.

«Он был для меня примером артиста, художника своих образов, создателя неповторимого стиля. Безоглядно и бесстрашно экспериментируя, он влюблял в себя своим чувством юмора и легкостью», — поделилась она.

По словам певицы, она, будучи 15-летней девочкой, дружила с Моисеевым, проводила с ним время не только на гастролях, но и на летних каникулах.

«Мама никогда не боялась меня отпускать куда-либо с Борей, потому что это был добрейший и честнейший человек, я с ним была в безопасности. Я всегда прислушивалась к нему. Все наши совместные встречи проходили со смехом, воспоминаниями, творческими замыслами, я получала от него полезные советы», — призналась Орбакайте.

Артистка отметила, что в последние годы Моисееву было нелегко общаться с друзьями и коллегами. «Но он сохранял силу духа, и мы все время верили, что болезнь пощадит его. Но судьба распорядилась иначе, он улетел ангелом для меня», — заключила певица.

Историк моды Александр Васильев в разговоре с РБК отметил, что знал Моисеева больше 40 лет. «В конце 1970-х годов нас познакомила актриса Наташа Огай, знавшая Бориса ещё из Вильнюса, где началась его карьера. Переезд в Москву в 1980 году был ознаменован его успешными представлениями в трио «Экспрессия», в котором Борис танцевал эротические композиции. Затем последовала его эмиграция в период перестройки — сначала выступления в Тунисе, потом в портах черной Африки и затем Нью-Йорк, где ему было трудно найти достойные площадки», — рассказал ведущий.

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Как рассказал Васильев, начать карьеру певца уже в зрелом возрасте Моисеева подтолкнула Алла Пугачева. Историк моды напомнил, что хит «Голубая луна» в исполнении артиста стал невероятно популярным, публику приводили в восторг эпатажные образы и костюмы. Четыре концертных костюма Моисеева теперь хранятся в фонде Васильева.

Продюсер Иосиф Пригожин назвал в разговоре с РБК Моисеева добрым, неконфликтным и порядочным человеком. «У меня с ним были прекрасные отношения. Это один из самых порядочных ребят в нашем цеху. Его сценический образ остался в памяти у нас у всех», — подчеркнул продюсер.

Юмористка Елена Воробей, дружившая с Борисом Моисеевым, посчитала, что ей повезло работать вместе с артистом. «Мне повезло работать с Борей в проекте Первого канала, повезло знать его как человека, одержимого сценой, когда имя «Борис Моисеев» гремело на всю страну, билеты раскупались в одно мгновение. Повезло, потому что это уникальный артист, с очень непростой судьбой. В чем-то он был и клоун, умел эпатировать публику, держать своих зрителей на коротком поводке, всегда понимая, что нужно его аудитории. И зрители любили его и прощали ему абсолютно все, любили его за то, что он не как все», — призналась она.

Актриса добавила, что в последние годы певец серьезно болел, но оставался сильным духом. «Боря приходил на мой юбилей, 20 лет на сцене, года два назад. Мы переписывались, но это уже было не то общение. Это произошло очень внезапно, вот так наверху распорядились. Очень жаль. Боря до такой степени был артистом, что мы не видели его слабым и немощным. Браво! Спасибо за творчество», — сказала артистка.

Борис Моисеев скончался 27 сентября на 69-м году жизни. Дата прощания и похорон пока неизвестна.