Умер Борис Моисеев
На 67-м году жизни умер певец Борис Моисеев, сообщил «РИА Новости» его арт-директор.
Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в белорусском городе Могилеве, в женской исправительной колонии. Его мать была политзаключенной.
После окончания школы Моисеев поступил в Минское хореографическое училище. Работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Лысенко, где прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика.
В 1975 году переехал в литовский Каунас, где танцевал в балетной труппе музыкального театра. Позже стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас».
Затем, в 1978 году, Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия». Танцоров пригласила работать в своем шоу Алла Пугачева.
В 1987 году трио вышло из труппы певицы и вернулось к сольной карьере. Танцоры выступали в клубах Франции, Италии, США, а также работали в телешоу «Рафаэлла Кара представляет» на итальянском телеканале RAI-2. А затем Моисеев некоторое время работал в США: был хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.
В Россию артист вернулся в 1991 году. Он начал записывать песни, а также создал собственный шоу-театр, где ставил сольные программы-спектакли.
Среди песен Моисеева — «Голубая луна»; «Петербург — Ленинград» и «Ненавижу», записанные вместе с Людмилой Гурченко, а также кавер на песню «Crucified» шведской группы Army of lovers «Дай мне огня», выпущенный с группой «Ассорти».
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