Умер Борис Моисеев

Борис Моисеев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

На 67-м году жизни умер певец Борис Моисеев, сообщил «РИА Новости» его арт-директор.

Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в белорусском городе Могилеве, в женской исправительной колонии. Его мать была политзаключенной.

После окончания школы Моисеев поступил в Минское хореографическое училище. Работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Лысенко, где прошел путь от артиста балета до хореографа-постановщика.

В 1975 году переехал в литовский Каунас, где танцевал в балетной труппе музыкального театра. Позже стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас».

Затем, в 1978 году, Моисеев создал танцевальное трио «Экспрессия». Танцоров пригласила работать в своем шоу Алла Пугачева.

В 1987 году трио вышло из труппы певицы и вернулось к сольной карьере. Танцоры выступали в клубах Франции, Италии, США, а также работали в телешоу «Рафаэлла Кара представляет» на итальянском телеканале RAI-2. А затем Моисеев некоторое время работал в США: был хореографом танцевальных шоу, главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане.

В Россию артист вернулся в 1991 году. Он начал записывать песни, а также создал собственный шоу-театр, где ставил сольные программы-спектакли.

Читайте на РБК Pro Pro Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Как попасть в кадровый ИТ-резерв государства Инструкции Pro Кому не откроют счет за рубежом и почему Кому не откроют счет за рубежом и почему Инструкции Pro Не нужно ждать успеха: 7 способов обрести счастье Не нужно ждать успеха: 7 способов обрести счастье Саммари Pro Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Хотим как Amazon: зачем компании нанимают людей, чтобы сразу их уволить Статьи Pro Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Комиссия по брони, положение мобилизованных: как действовать кадровикам Статьи Pro Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Зачем Adobe покупает Figma и почему это злит инвесторов и пользователей Статьи Pro 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать 90 дней до остановки зарубежных систем кибербезопасности. Что делать Инструкции Pro Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Как рецепт коктейля от агента 007 поможет наладить работу и личную жизнь Статьи

Среди песен Моисеева — «Голубая луна»; «Петербург — Ленинград» и «Ненавижу», записанные вместе с Людмилой Гурченко, а также кавер на песню «Crucified» шведской группы Army of lovers «Дай мне огня», выпущенный с группой «Ассорти».

Материал дополняется.