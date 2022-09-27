Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея
Кадр из фильма «Ясь и Янина», 1974 год.
В детстве Моисеев занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры. После окончания школы поступил в Белорусское государственное хореографическое училище на отделение классического танца, где учился у известной балерины Нины Млодзинской
На фото: Алла Пугачева и трио «Экспрессия» во время концерта «Пришла и говорю» в концертном зале «Россия», Москва, 1985 год.
Получив образование, Борис Моисеев работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко танцовщиком и хореографом-постановщиком. В 1975 году поступил в балетную труппу Каунасского государственного музыкального театра, а после стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас». Спустя три года создал танцевальное трио «Экспрессия». Вскоре коллектив был приглашен в Театр песни Аллы Пугачевой
На фото: певица Галина Базаркина (в центре) и трио «Экспрессия» под руководством Бориса Моисеева (слева) на авторском концерте Ильи Резника, 1988 год.
В конце 1980-х «Экспрессия» выступала во Франции, Италии и США, а также участвовала в программе «Рафаэлла Карра представляет» на итальянском телеканале Rai 2. Параллельно Борис Моисеев работал главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане. В 1991 году артист вернулся в Россию
На фото: Борис Моисеев, Москва, 1994 год.
С 1993 года Моисеев ставил свои шоу: среди них были «Боря М. + Бони М» с участием группы Boney M., «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри», «Каприз Бориса Моисеева», «Дитя порока» и другие. В 1995 году основал собственный шоу-театр. Также снимался в кино, в его фильмографии более 20 картин
На фото: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и Борис Моисеев (второй справа) на церемонии вручения музыкальной премии «Овация» в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1997 год.
В 1996 году Моисеев записал свой первый альбом «Дитя порока». Всего у него вышло 11 альбомов, последний из них — «Пастор. Лучший из мужчин» в 2012 году. В 1997-м совместно с Николаем Трубачом записал хит «Голубая луна», эта песня стала лауреатом премии «Золотой граммофон» в 1998 году
На фото: Борис Моисеев и Иосиф Кобзон во время новогоднего концерта-съемки «Старые песни о главном», Государственный Кремлевский дворец, 2005 год.
В 2006 году Моисеев получил звание заслуженного артиста России. Он был лауреатом национальной российской премии «Овация», премии «Золотой граммофон» и более десяти раз принимал участие в телефестивале «Песня года»
На фото: Борис Моисеев на открытии школы танцев «Премьер-балет Студия», Москва, 2008 год.
В 2000-е годы принимал участие в проектах на российском и украинском телевидении, работал моделью на показах российских кутюрье. А в конце 2000-х открыл свою хореографическую школу «Премьер-балет Студия»
На фото: Борис Моисеев и Николай Трубач на концерте «Супердискотека 90-х» в СК «Олимпийский», 2014 год.
Моисеев стал одним из первых российских артистов, кто совершил каминг-аут. В одном из интервью он заявил: «Я никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал». В более поздних интервью артист отказывался от своих слов и говорил, что таким образом создавал себе определенный имидж. Он также выступал против гей-активизма: «Я не поддерживаю геев, которые слишком вольно несут свое полосатое знамя. Это неправильно! Я категорически против их походов в храмы, синагоги, против того, чтобы требовать от Господа Бога подтверждения однополого брака, я против гей-фестивалей и парадов»
На фото: Борис Моисеев у Концертного зала им. П.И. Чайковского, где проходила церемония прощания с Иосифом Кобзоном, Москва, 2018 год.
В декабре 2011 года Борис Моисеев был госпитализирован в связи с инсультом. После инсульта у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Он не смог полностью восстановиться, но продолжал работать. Перенес еще два инсульта. 2 апреля 2015 года дал последний концерт в Петербурге, после которого «ушел на пенсию». 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох