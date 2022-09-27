Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 56 (+0,07) Инвестиции, 16:01
Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 58,18 (+0,18) Инвестиции, 16:01
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20:24
Чемпиона России по триатлону дисквалифицировали на три года за допинг Спорт, 20:22
Шведская полиция квалифицировала утечку на Nord Stream как грубый саботаж Политика, 20:13
Болгария призвала своих граждан срочно покинуть Россию Политика, 20:08
Лай и вой: как заставить хозяев собак брать ответственность за питомца Партнерский проект, 20:03
Северная Осетия ограничит въезд жителям других регионов из-за очередей Политика, 19:59
Как заработать на компании-пустышке: рассказываем, что такое SPAC Инвестиции, 19:56
VK продаст игровое подразделение за $642 млн Бизнес, 19:47
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея Общество, 19:41 
Не относятся к штрафам серьезно: как наказывать водителей люксовых авто Партнерский проект, 19:40
Ракова обсудила с экспертами стандарты подготовки воспитателей и учителей Город, 19:35
Референдумы в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Главное Политика, 19:27
Победитель Лиги чемпионов в составе «Челси» завершил карьеру Спорт, 19:19
Топ-6 направлений медтуризма в России Партнерский проект, 19:18
Общество ,  
0 

Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея

27 сентября ушел из жизни исполнитель хита «Голубая луна» Борис Моисеев. Ему было 68 лет. Жизненный и творческий путь артиста — в материале РБК
Фото:из личного архива
Фото: из личного архива
Борис Моисеев родился 4 марта 1954 года в женской исправительной колонии в Могилеве (Белорусская ССР). По одной из версий, его мать Евгения Моисеева (Мойсес) была осуждена по политической статье, по другой — она никогда не находилась в заключении, а работала упаковщицей на Могилевском кожевенном заводе. Будущий певец рос без отца
Фото:«Беларусьфильм»
Фото: «Беларусьфильм»

Кадр из фильма «Ясь и Янина», 1974 год.

В детстве Моисеев занимался в танцевальной студии Могилевского дома культуры. После окончания школы поступил в Белорусское государственное хореографическое училище на отделение классического танца, где учился у известной балерины Нины Млодзинской

Фото:Виталий Созинов и Александр Чумичев / ТАСС
Фото: Виталий Созинов и Александр Чумичев / ТАСС

На фото: Алла Пугачева и трио «Экспрессия» во время концерта «Пришла и говорю» в концертном зале «Россия», Москва, 1985 год.

Получив образование, Борис Моисеев работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко танцовщиком и хореографом-постановщиком. В 1975 году поступил в балетную труппу Каунасского государственного музыкального театра, а после стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас». Спустя три года создал танцевальное трио «Экспрессия». Вскоре коллектив был приглашен в Театр песни Аллы Пугачевой

Фото:Юрий Сомов / РИА Новости
Фото: Юрий Сомов / РИА Новости

На фото: певица Галина Базаркина (в центре) и трио «Экспрессия» под руководством Бориса Моисеева (слева) на авторском концерте Ильи Резника, 1988 год.

В конце 1980-х «Экспрессия» выступала во Франции, Италии и США, а также участвовала в программе «Рафаэлла Карра представляет» на итальянском телеканале Rai 2. Параллельно Борис Моисеев работал главным режиссером-постановщиком муниципального театра в Новом Орлеане. В 1991 году артист вернулся в Россию

Фото:Владимир Вяткин / РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

На фото: Борис Моисеев, Москва, 1994 год.

С 1993 года Моисеев ставил свои шоу: среди них были «Боря М. + Бони М» с участием группы Boney M., «Шоу продолжается — памяти Фредди Меркьюри», «Каприз Бориса Моисеева», «Дитя порока» и другие. В 1995 году основал собственный шоу-театр. Также снимался в кино, в его фильмографии более 20 картин

Фото:Владимир Шнеерсон / ТАСС
Фото: Владимир Шнеерсон / ТАСС

На фото: Филипп Киркоров, Валерий Леонтьев и Борис Моисеев (второй справа) на церемонии вручения музыкальной премии «Овация» в Государственном центральном концертном зале «Россия», 1997 год.

В 1996 году Моисеев записал свой первый альбом «Дитя порока». Всего у него вышло 11 альбомов, последний из них — «Пастор. Лучший из мужчин» в 2012 году. В 1997-м совместно с Николаем Трубачом записал хит «Голубая луна», эта песня стала лауреатом премии «Золотой граммофон» в 1998 году

Фото:Эмиль Матвеев / ТАСС
Фото: Эмиль Матвеев / ТАСС

На фото: Борис Моисеев и Иосиф Кобзон во время новогоднего концерта-съемки «Старые песни о главном», Государственный Кремлевский дворец, 2005 год.

В 2006 году Моисеев получил звание заслуженного артиста России. Он был лауреатом национальной российской премии «Овация», премии «Золотой граммофон» и более десяти раз принимал участие в телефестивале «Песня года»

Фото:Вадим Тараканов / ТАСС
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

На фото: Борис Моисеев на открытии школы танцев «Премьер-балет Студия», Москва, 2008 год.

В 2000-е годы принимал участие в проектах на российском и украинском телевидении, работал моделью на показах российских кутюрье. А в конце 2000-х открыл свою хореографическую школу «Премьер-балет Студия»

Фото:Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

На фото: Борис Моисеев и Николай Трубач на концерте «Супердискотека 90-х» в СК «Олимпийский», 2014 год.

Моисеев стал одним из первых российских артистов, кто совершил каминг-аут. В одном из интервью он заявил: «Я никогда не скрывал своей ориентации и в прошлом часто за это получал». В более поздних интервью артист отказывался от своих слов и говорил, что таким образом создавал себе определенный имидж. Он также выступал против гей-активизма: «Я не поддерживаю геев, которые слишком вольно несут свое полосатое знамя. Это неправильно! Я категорически против их походов в храмы, синагоги, против того, чтобы требовать от Господа Бога подтверждения однополого брака, я против гей-фестивалей и парадов»

Фото:Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

На фото: Борис Моисеев у Концертного зала им. П.И. Чайковского, где проходила церемония прощания с Иосифом Кобзоном, Москва, 2018 год.

В декабре 2011 года Борис Моисеев был госпитализирован в связи с инсультом. После инсульта у артиста перестали двигаться левая рука и верхняя губа, нарушилась речь. Он не смог полностью восстановиться, но продолжал работать. Перенес еще два инсульта. 2 апреля 2015 года дал последний концерт в Петербурге, после которого «ушел на пенсию». 27 сентября 2022 года Борис Моисеев умер на 69-м году жизни. О смерти артиста сообщил его арт-директор Сергей Горох

Авторы
Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа Борис Моисеев
Материалы по теме
Умер Борис Моисеев
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter