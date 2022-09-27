Танцор, хореограф и эстрадный певец: каким был Борис Моисеев. Фотогалерея

На фото: Алла Пугачева и трио «Экспрессия» во время концерта «Пришла и говорю» в концертном зале «Россия», Москва, 1985 год.

Получив образование, Борис Моисеев работал в Харьковском академическом театре оперы и балета им. Н.В. Лысенко танцовщиком и хореографом-постановщиком. В 1975 году поступил в балетную труппу Каунасского государственного музыкального театра, а после стал главным балетмейстером литовского оркестра «Тринитас». Спустя три года создал танцевальное трио «Экспрессия». Вскоре коллектив был приглашен в Театр песни Аллы Пугачевой