Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 сентября

Ропотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых, заразившийся COVID алтайский губернатор попал в больницу, о росте заражений отчитались менее половины штатов США; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,159 млн человек (плюс 8135 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 385 человек (плюс 61 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 945 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

С понедельника, 28 сентября, в Москве и области начали действовать новые рекомендации властей в связи с эпидемией: людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома. Работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.

Роспотребнадзор обновил рекомендации для «людей серебряного возраста» старше 60 лет. Ведомство призвало их реже посещать общественные места и реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. «Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. <...> Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья», — посоветовали в ведомстве.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Журналист сказал, что на Западе политика берет верх над разумом. «Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал журналист.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, ранее он лечился от COVID-19 амбулаторно и находился в самоизоляции.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 32,73 млн, из них более 991 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,07 млн человек, из них 997,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,07 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 813 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Рост ежедневного количества новых заражений наблюдается в 21 штате США. В 11 штатах фиксируют падение заболеваемости более чем на 10%, в остальных уровень ежедневно выявляемых заражений остается стабильным.

В Англии с понедельника ввели штраф в £10 тыс. для тех, кто нарушил предписанный режим самоизоляции. Он обязателен для людей с подтвержденным заражением SARS-CoV-2, а также для тех, кто контактировал с заболевшими.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.