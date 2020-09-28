Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 76,82 (-0,36) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 89,66 (-0,32) Инвестиции, 25 сен, 13:48
Требования к автомобилю для путешествий по дикой природе РБК и Jeep, 11:43 «Биткоин может подорожать до $12 400». Когда начнется новая волна роста Крипто, 11:42 Футболист «Енисея» перешел во французский клуб за ₽1 млн Спорт, 11:37 Конфликт Армении с Азербайджаном. Что важно знать Политика, 11:31 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 сентября Общество, 11:31 В московских жилых домах начали досрочно включать отопление Общество, 11:27 Минобороны Азербайджана показало видео боевых действий Общество, 11:18 Президент ОТП Банка — о конкуренции, диджитализации и новой нормальности Партнерский материал, 11:13 В Токио объявили сроки проведения эстафеты олимпийской огня Спорт, 11:12 Новак увидел неопределенность для рынка нефти из-за второй волны COVID-19 Экономика, 10:58 Число пострадавших при обрушении перехода в Ступино возросло до 54 Общество, 10:57 Игра в монополию: почему разработчики приложений судятся с Apple и Google Pro, 10:56 Навальный рассказал о приезде Меркель в больницу Политика, 10:50 В Москве вторые сутки подряд выявили более 2 тыс. заболевших COVID-19 Общество, 10:49
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 28 сентября

Ропотребнадзор выпустил рекомендации для пожилых, заразившийся COVID алтайский губернатор попал в больницу, о росте заражений отчитались менее половины штатов США; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,159 млн человек (плюс 8135 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 385 человек (плюс 61 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 945 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • С понедельника, 28 сентября, в Москве и области начали действовать новые рекомендации властей в связи с эпидемией: людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями рекомендовали оставаться дома. Работающим людям из этих категорий рекомендовали перейти на удаленку или взять отпуск. Власти также обратились к работодателям с просьбой перевести как можно больше сотрудников на дистанционный режим работы.
  • Роспотребнадзор обновил рекомендации для «людей серебряного возраста» старше 60 лет. Ведомство призвало их реже посещать общественные места и реже пользоваться общественным транспортом, особенно в часы пик. «Сократите посещение магазинов и торговых центров, МФЦ, банков. <...> Часто мойте руки с мылом, гигиена очень важна для вашего здоровья», — посоветовали в ведомстве.
Читайте на РБК Pro
Пожиратели бюджетов: как интернет-мошенники торгуют «мертвыми душами» Токсичность — ложная и истинная: проверьте, опасен ли ваш коллектив Включай логику: 7 законов аргументированного спора Какие формы контроля за сотрудниками недопустимы и опасны для руководства

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Телеведущий Владимир Познер раскритиковал позицию западных стран по поводу российской вакцины от коронавируса COVID-19 «Спутник V». Журналист сказал, что на Западе политика берет верх над разумом. «Что до Запада, то, к сожалению, политика берет верх над разумом. Россия — бяка, поэтому ничего хорошего она произвести на свет не может. Идиотство, конечно, но это так», — сказал журналист.

  • Губернатор Алтайского края Виктор Томенко госпитализирован с двусторонней пневмонией, ранее он лечился от COVID-19 амбулаторно и находился в самоизоляции.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 32,73 млн, из них более 991 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,07 млн человек, из них 997,7 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,1 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,07 млн), на третьем — Бразилия (более 4,7 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 813 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Рост ежедневного количества новых заражений наблюдается в 21 штате США. В 11 штатах фиксируют падение заболеваемости более чем на 10%, в остальных уровень ежедневно выявляемых заражений остается стабильным.
  • В Англии с понедельника ввели штраф в £10 тыс. для тех, кто нарушил предписанный режим самоизоляции. Он обязателен для людей с подтвержденным заражением SARS-CoV-2, а также для тех, кто контактировал с заболевшими.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор
Юлия Сапронова
Китай коронавирус главные новости последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter