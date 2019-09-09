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Платина $900 (-5,44%) прогноз Commerzbank к 30.09.19
Exxon Mobil $87 (+23,25%) прогноз Финам к 13.08.20 Купить
Alibaba $225 (+26,6%) прогноз Jefferies к 14.08.20 Купить
Доллар/Рубль ₽65 (-1,83%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19 Купить
НОВАТЭК ₽1 436,21 (+9,47%) прогноз Citigroup к 12.08.20 Купить
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«Ленком» назвал дату выписки Марка Захарова из больницы

Художественного руководителя «Ленком» Марка Захарова 9 сентября выпишут из больницы. Об этом РБК сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Сегодня выписывают, и он в ближайшие день-два хочет продолжать работу над спектаклем «Капкан». Его вылечили, никаких проблем нет, довольно серьезная была ситуация, все-таки это воспаление легких, притом возраст», — сообщил Варшавер.

Худрука «Ленкома» госпитализировали в больницу им. С.П.Боткина 20 августа с подозрением на воспаление легких. Спустя неделю, 27 августа, Варшавер рассказал РБК, что Захарову стало лучше, и что режиссер планирует вернуться к работе.

Народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Главным режиссером «Ленкома» он является с 1973 года.


 

Теги: Марк Захаров, новости РБК, «Ленком»
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