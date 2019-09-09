«Ленком» назвал дату выписки Марка Захарова из больницы

Художественного руководителя «Ленком» Марка Захарова 9 сентября выпишут из больницы. Об этом РБК сообщил директор театра Марк Варшавер.

«Сегодня выписывают, и он в ближайшие день-два хочет продолжать работу над спектаклем «Капкан». Его вылечили, никаких проблем нет, довольно серьезная была ситуация, все-таки это воспаление легких, притом возраст», — сообщил Варшавер.

Худрука «Ленкома» госпитализировали в больницу им. С.П.Боткина 20 августа с подозрением на воспаление легких. Спустя неделю, 27 августа, Варшавер рассказал РБК, что Захарову стало лучше, и что режиссер планирует вернуться к работе.

Народный артист СССР Марк Захаров родился 13 октября 1933 года в Москве. Главным режиссером «Ленкома» он является с 1973 года.



