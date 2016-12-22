Минпросвещения предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов

Инициатива может коснуться выпускников, которые сдали ЕГЭ по двум обязательным предметам не менее чем на 70 баллов. Аттестат с отличием, как считают в ведомстве, можно вручать только таким школьникам

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Российское Министерство просвещения подготовило проект приказа, согласно которому выдача аттестатов с отличием заканчивающим школу ученикам будет зависеть от результатов ЕГЭ. Соответствующий документ опубликован на портале для размещения нормативных правовых актов.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему, как полагают в ведомстве, должны выдаваться выпускникам, которые не только получили отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, ​ но и набрали «не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум обязательным предметам — русскому языку и математике профильного уровня. Таким образом Минпросвещения, как пояснили РБК в пресс-службе министерства, повышает статус аттестата с отличием.

В проекте приказа, как заметили в пресс-службе, также уточнены условия успешного прохождения государственной итоговой аттестации для получения обычного аттестата. Для этого, согласно предложению ведомства, выпускникам достаточно будет набрать по сдаваемым на ЕГЭ предметам минимальное количество баллов.

«В случае принятия проекта новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года», — заметили в Минпросвещения, добавив, что министерство также отдельно прорабатывает вопрос о «полноценном возврате ценности золотых медалей, сопровождающих аттестат с отличием». В 2018 году при поступлении в вуз​ аттестат с отличием и золотая медаль добавляли выпускникам несколько конкурсных баллов, их количество каждый вуз устанавливал самостоятельно.

«Это не новшество, а своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю в нашей стране. За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль», и наша задача — возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», — заметила министр просвещения Ольга Васильева.

Согласно порталу для размещения нормативных правовых актов сейчас подготовленный ведомством проект приказа проходит стадию общественного обсуждения.

Согласно проведенному летом опросу ВЦИОМа, по мнению 77% россиян,​ качество образования в России ухудшилось после введения в стране Единого государственного экзамена. Респонденты, как указывали социологи, считают, что учеников натаскивают на решение тестов, из-за чего снижается общий уровень образования. В 2014 году, напоминали эксперты, такого мнения придерживались 64% опрошенных.