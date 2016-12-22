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Минпросвещения предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов
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Минпросвещения предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов
Общество, 16:07
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Минпросвещения предложило учитывать результаты ЕГЭ при выдаче аттестатов
Инициатива может коснуться выпускников, которые сдали ЕГЭ по двум обязательным предметам не менее чем на 70 баллов. Аттестат с отличием, как считают в ведомстве, можно вручать только таким школьникам
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Российское Министерство просвещения подготовило проект приказа, согласно которому выдача аттестатов с отличием заканчивающим школу ученикам будет зависеть от результатов ЕГЭ. Соответствующий документ опубликован на портале для размещения нормативных правовых актов.

Аттестат о среднем общем образовании с отличием и приложение к нему, как полагают в ведомстве, должны выдаваться выпускникам, которые не только получили отметки «отлично» по всем учебным дисциплинам, ​ но и набрали «не менее 70 баллов на ЕГЭ по двум обязательным предметам — русскому языку и математике профильного уровня. Таким образом Минпросвещения, как пояснили РБК в пресс-службе министерства, повышает статус аттестата с отличием.

В проекте приказа, как заметили в пресс-службе, также уточнены условия успешного прохождения государственной итоговой аттестации для получения обычного аттестата. Для этого, согласно предложению ведомства, выпускникам достаточно будет набрать по сдаваемым на ЕГЭ предметам минимальное количество баллов.

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«В случае принятия проекта новый порядок выдачи аттестатов с отличием будет действовать уже для выпускников этого года», — заметили в Минпросвещения, добавив, что министерство также отдельно прорабатывает вопрос о «полноценном возврате ценности золотых медалей, сопровождающих аттестат с отличием». В 2018 году при поступлении в вуз​ аттестат с отличием и золотая медаль добавляли выпускникам несколько конкурсных баллов, их количество каждый вуз устанавливал самостоятельно.

«Это не новшество, а своевременное упорядочивание того, что имеет очень большую историю в нашей стране. За последнее десятилетие произошла девальвация понятия «золотая медаль», и наша задача — возвратить это замечательное явление в нашу жизнь», — заметила министр просвещения Ольга Васильева.

Согласно порталу для размещения нормативных правовых актов сейчас подготовленный ведомством проект приказа проходит стадию общественного обсуждения.

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Согласно проведенному летом опросу ВЦИОМа, по мнению 77% россиян,​ качество образования в России ухудшилось после введения в стране Единого государственного экзамена. Респонденты, как указывали социологи, считают, что учеников натаскивают на решение тестов, из-за чего снижается общий уровень образования. В 2014 году, напоминали эксперты, такого мнения придерживались 64% опрошенных.

Авторы: Евгения Маляренко, Полина Звездина.
Теги: ЕГЭ , аттестаты
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