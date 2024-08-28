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Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Стрелков с июля отбывает наказание в кировской колонии по делу о публичных призывах к экстремизму, он приговорен к четырем годам. Его супруга говорила, что он намерен подавать на условно-досрочное освобождение
Игорь Стрелков
Игорь Стрелков (Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»)

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина), отбывающего срок в ИК-5 в Кирово-Чепецке Кировской области по делу о публичных призывах к экстремизму, признали склонным к побегу, сообщил РБК его адвокат Игорь Молохов.

Сегодня в колонии состоялась комиссия на эту тему, отметил защитник. «Поставили на профучет, обсудим, по согласованию с ним будем обжаловать в суде», — рассказал Молохов.

О том, что Стрелкову присвоили статус склонного к побегу, ранее сообщила в телеграм-канале его супруга Мирослава Регинская. «Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — заявила она. При этом Регинская подчеркнула, что никаких намерений устроить побег у ее супруга нет.

РБК направил запрос в ИК-5.

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В колонию в Кирово-Чепецке Стрелкова доставили в июле. Там экс-министр обороны ДНР изъявил желание работать на швейном производстве.

Стрелкова задержали летом 2023 года, следствие засекретило его дело. Источники РБК сообщили, что Стрелкова задержали по заявлению бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Адвокат экс-министра обороны ДНР заявил, что подзащитный высказывался в телеграм-канале по поводу связанной с Крымом проблематики и о довольствии военнослужащих. В конце января 2024 года Мосгорсуд приговорил его к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима.

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Елена Степанова Елена Степанова, Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Игорь Стрелков побег из тюрьмы исправительная колония Кировская область
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