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В аэропорту Казани временно ограничили полеты

Аэропорт не принимает и не отправляет самолеты с 7:00 мск, ограничения введены «для обеспечения безопасности полетов». Рейсы из московского Шереметьево и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Аэропорт Казани с 7:00 мск не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Меры приняты «для обеспечения безопасности полетов», сказал он.

В международном аэропорту Казань имени Тукая сообщили, что с 07:00 он временно закрыт на прием и отправку самолетов «по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)». Рейсы из московского Шереметьево и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару.

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Фото:Министерство обороны России

В последний раз Росавиация сообщала о приостановке полетов в аэропортах Татарстана «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» 27 июля. Тогда ограничения коснулись аэропортов Казани и Нижнекамска. 3 и 10 июня был закрыт для полетов казанский аэропорт.

В апреле и мае Татарстан несколько паз подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки дрона на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.

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Теги
Елена Чернышова
международный аэропорт казань полеты ограничения
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