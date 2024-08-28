В аэропорту Казани временно ограничили полеты
Аэропорт Казани с 7:00 мск не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
Меры приняты «для обеспечения безопасности полетов», сказал он.
В международном аэропорту Казань имени Тукая сообщили, что с 07:00 он временно закрыт на прием и отправку самолетов «по указанию органов управления воздушным движением (до особого распоряжения)». Рейсы из московского Шереметьево и Сочи перенаправлены на запасной аэродром в Самару.
В последний раз Росавиация сообщала о приостановке полетов в аэропортах Татарстана «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов» 27 июля. Тогда ограничения коснулись аэропортов Казани и Нижнекамска. 3 и 10 июня был закрыт для полетов казанский аэропорт.
В апреле и мае Татарстан несколько паз подвергался атакам беспилотников. Последний раз Минобороны отчитывалось об отражении атаки дрона на республику 31 мая. Тогда также приостанавливали работу аэропорты Казани и Нижнекамска.
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