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Военная операция на Украине ,  
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Аэропорт Казани возобновил работу после трех часов ограничений

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Все ограничения в аэропорту Казани на прилет и вылет самолетов, которые действовали три часа, сняты. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в телеграм-канале.

По его словам, в период действия временных ограничений на запасные аэродромы ушли пять самолетов. «Меры вводились для обеспечения безопасности полетов», — уточнил Кореняко. Он не пояснил, с чем конкретно были связаны эти меры.

Рейсы в Казань направили на запасные аэродромы в Самару и Бегишево
Общество
Фото:Руслан Шамуков / ТАСС

Утром 10 июня Росавиация сообщила о временных ограничениях в работе аэропорта на прилет и вылет «из соображений безопасности», меры ввели в 8:02, а сняли в 11:00. Телеграм-каналы SHOT и Baza сообщили, что это может быть связано с угрозой атаки беспилотников.

Пресс-служба казанского аэропорта уточнила, что направлявшиеся в воздушную гавань рейсы перенаправили на запасные аэродрому в Бегишево и Самару.

В мае и июне работу аэропорта в Казани неоднократно ограничивали на прилет и вылет самолетов. Меры для обеспечения безопасности касались также воздушной гавани в Нижнекамске. На промышленных предприятиях города 31 мая, когда Росавиация вновь объявила об ограничениях, провели эвакуацию сотрудников. Минобороны тогда сообщило, что российские военные сбили украинский беспилотник, который пытался атаковать объекты в Татарстане.

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Теги
Казань аэропорты Росавиация

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