Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

Центр «Весна» сообщил, что число задержанных только в Минске по состоянию на 01:00 мск 28 августа превысило 200 человек. На сайте центра размещен список из 212 задержанных, среди них несколько журналистов, в том числе сотрудники «Радио Свобода», Tut.by, «Белсат», Deutsche Welle, Би-би-си и ZDF.

Вечером 27 августа в центре Минска силовики задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать акцию протеста. Однако власти отказались назвать это «задержанием» — журналистов «доставили» в райотдел милиции для проверки наличия аккредитации, и позже отпустили.