Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске
В Минске 28 августа были задержаны двое граждан России, сообщает правозащитный центр «Весна».
По данным центра, среди задержанных оказались россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, задержание произошло у гостиницы «Минск».
По информации ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.
Накануне, 27 августа, по официальным данным МВД Белоруссии, в стране были задержаны 114 человек. «Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — уточнили в ведомстве. Как отметили в МВД, наиболее активные протестные акции были в Минске на площади Независимости и у костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел).