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Протесты в Белоруссии ,  
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Правозащитники сообщили о задержании двух россиян в Минске

В Минске 28 августа были задержаны двое граждан России, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным центра, среди задержанных оказались россияне Сергей Сергеев и Михаил Фалин, задержание произошло у гостиницы «Минск».

По информации ТАСС, посольство России в Минске проверяет эту информацию.

МВД Белоруссии сообщило о 114 задержанных на акциях протеста 27 августа
Политика
Фото: Дарья Сапранецкая / AP

Накануне, 27 августа, по официальным данным МВД Белоруссии, в стране были задержаны 114 человек. «Всего по стране до рассмотрения в суде дел по административным нарушениям задержаны 114 граждан», — уточнили в ведомстве. Как отметили в МВД, наиболее активные протестные акции были в Минске на площади Независимости и у костела святого Симеона и святой Елены (Красный костел).

Центр «Весна» сообщил, что число задержанных только в Минске по состоянию на 01:00 мск 28 августа превысило 200 человек. На сайте центра размещен список из 212 задержанных, среди них несколько журналистов, в том числе сотрудники «Радио Свобода», Tut.by, «Белсат», Deutsche Welle, Би-би-си и ZDF.

Вечером 27 августа в центре Минска силовики задержали около 20 журналистов, собравшихся освещать акцию протеста. Однако власти отказались назвать это «задержанием» — журналистов «доставили» в райотдел милиции для проверки наличия аккредитации, и позже отпустили.

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Теги: Белоруссия, задержания, милиция
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