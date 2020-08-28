С депутатов в Серпухове потребовали взыскать выписанные ими себе надбавки

Прокуратура через суд решила вернуть в бюджет деньги, которые серпуховские депутаты годами получали в виде надбавок. Проверка показала, что выплаты были незаконными

Вид Серпухова (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Серпуховская городская прокуратура решила, что премии, которые установили себе местные муниципальные депутаты, не соответствуют закону, и оспорила соответствующее постановление. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Подмосковья.

Прокуроры не только добились отмены решения «Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Серпухова», но и обратились в суд с требованием взыскать с депутатов «суммы неосновательного обогащения».

Доплата была установлена «в размере 50% от средней заработной платы по городу Серпухову независимо от понесенных депутатами расходов в связи с осуществлением их полномочий и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов».

РБК направил запрос в совет депутатов города Серпухова.

По данным Telegram-канала Mash, депутаты получали незаконные надбавки в течение 14 лет в размере около 17 тыс. руб. Общая сумма выплат составила за это время около 130 млн руб., но из-за истекшего срока давности отсудить получится только около 28 млн.