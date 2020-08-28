С депутатов в Серпухове потребовали взыскать выписанные ими себе надбавки

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 29 августа
USD ЦБ: 74,64 (-0,6) Инвестиции, 13:42
Курс евро на 29 августа
EUR ЦБ: 88,74 (-0,25) Инвестиции, 13:42
Долги россиян за ипотеку впервые превысили 8 трлн руб. Финансы, 20:07 Средняя ставка по ипотеке в России установила исторический минимум Экономика, 20:00 Евросоюз пригрозил Турции новыми санкциями Политика, 19:54 ЕС обещал как можно скорее представить санкционный список по Белоруссии Политика, 19:48 Ласицкене раскритиковала решение уволить руководителей РУСАДА Спорт, 19:32 Искусство small talk: нетактичные вопросы в разных городах мира РБК Стиль и glo, 19:31 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:23 Генпрокуратура восстановила права незаконно отчисленных студентов РГСУ Общество, 19:14 Протесты после президентских выборов в Белоруссии. Главное Политика, 19:08 «Металлоинвест» допустил отказ от строительства терминала в порту Тамани Бизнес, 19:06 Андрей Канчельскис заразился коронавирусом Спорт, 19:06 Путин обсудил с главой Татарстана экологические проблемы в республике Общество, 19:02 Власти Гаваны с 1 сентября введут комендантский час из-за COVID-19 Общество, 19:01 С депутатов в Серпухове потребовали взыскать выписанные ими себе надбавки Общество, 18:58
Общество ,  
0 

С депутатов в Серпухове потребовали взыскать выписанные ими себе надбавки

Прокуратура через суд решила вернуть в бюджет деньги, которые серпуховские депутаты годами получали в виде надбавок. Проверка показала, что выплаты были незаконными
Вид Серпухова
Вид Серпухова (Фото: Александр Артеменков / ТАСС)

Серпуховская городская прокуратура решила, что премии, которые установили себе местные муниципальные депутаты, не соответствуют закону, и оспорила соответствующее постановление. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте прокуратуры Подмосковья.

Прокуроры не только добились отмены решения «Об установлении ежемесячных компенсационных выплат депутатам Совета депутатов города Серпухова», но и обратились в суд с требованием взыскать с депутатов «суммы неосновательного обогащения».

Доплата была установлена «в размере 50% от средней заработной платы по городу Серпухову независимо от понесенных депутатами расходов в связи с осуществлением их полномочий и без представления документов, подтверждающих сумму таких расходов».

РБК направил запрос в совет депутатов города Серпухова.

По данным Telegram-канала Mash, депутаты получали незаконные надбавки в течение 14 лет в размере около 17 тыс. руб. Общая сумма выплат составила за это время около 130 млн руб., но из-за истекшего срока давности отсудить получится только около 28 млн.

Всего шесть депутатов-пенсионеров согласились отказаться от надбавок
Политика
Владислав Резник&nbsp;

В 2018 году Госдума приняла закон об отмене обязательных пенсионных надбавок для депутатов и сенаторов. Парламентарии с 1 января 2019 года получили право добровольно отказаться от ежемесячной дополнительной выплаты к пенсии, подав соответствующее заявление на имя министра труда и соцзащиты.

Читайте на РБК Pro
РБК Pro: 2008, 2014, 2020 - как во время кризисов страдал рынок труда РБК Pro: что делать, если сотрудник некомпетентен. Инструкция РБК Pro: как организовать удаленную работу отдела продаж РБК Pro: зачем супермаркетам превращаться в дарксторы

Отказ не будет иметь обратной силы: лишив себя надбавок, депутат или сенатор впоследствии не сможет изменить свое решение.

«Это вопрос выбора каждого. Данная норма позволяет один раз принять решение либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», — отметил тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: прокуратура, депутаты, надбавки, суд
Материалы по теме
Генпрокуратура направила иск об истребовании имущества по делу БСК
Бизнес
В Красноярском крае прокуратура начала проверку после окрашивания реки
Общество
Прокуратура начала проверку после падения ребенка с катера в Петербурге
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter