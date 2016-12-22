Госдума приняла закон о праве депутатов на отказ от пенсионных надбавок

Государственная дума приняла закон об отмене обязательных пенсионных надбавок для депутатов и сенаторов. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Так, согласно документу, парламентарии смогут добровольно отказаться от ежемесячной дополнительной выплаты к пенсии, подав соответствующее заявление на имя министра труда и соцзащиты.

При этом отказ не будет иметь обратной силы. Таким образом, лишив себя надбавок, депутат или сенатор впоследствии не сможет изменить свое решение.

«Это вопрос выбора каждого. Данная норма позволяет один раз принять решение, либо сохранить эту надбавку, либо от нее отказаться», — отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу 1 января 2019 года.