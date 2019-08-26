Пострадавшую в Турции российскую девочку отказались перевозить домой

Состояние 12-летней россиянки, пострадавшей в турецком Бодруме, остается критическим, сообщил РБК ее отец Андрис Лейкуцис. В ее состоянии наблюдаются некоторые положительные изменения, но при этом у ребенка, по его словам, немного поднялась температура. Из-за высокого риска осложнений по рекомендации медиков Лейкуцис и его жена пока решили не перевозить девочку в Россию.

«Врачи опасаются внутренних инфекций, у ребенка очень много катетеров, два зонда, которые помогают проводить вентиляцию легких. Получается, организм открыт, и любая инфекция может разрушить этот небольшой прогресс», — рассказал Лейкуцис. По его словам, врачи пока не знают, связана ли повысившаяся температура с внутренней инфекций. Лейкуцис также добавил, что сегодня туроператор Coral Travel продлил семье проживание в отеле до 3 сентября.

Как передает ТАСС, заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак заявил о лихорадке у девочки. Он отметил, что ее можно транспортировать в Россию, но с большим риском осложнений.

По словам главного внештатного детского анестезиолога-реаниматолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимира Копылова, в Санкт-Петербурге семье пообещали оказать, как медицинскую, так и социальную помощь, девочку готовы принять в клиническом центре им. Раухфуса.