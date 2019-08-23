В Турции задержали виновных в инциденте с российской девочкой

Сотрудников отеля, причастных к инциденту в бассейне, в котором пострадала 12-летняя россиянка, задержали. Об этом сообщили РБК в посольстве России в Анкаре.

«В ответ на соответствующий запрос нашего Генконсульства в Анталье поступило письмо от заместителя губернатора провинции Мугла, в котором, в частности, отмечается, что дело касательно инцидента в отеле «Санхилл» направлено на рассмотрение в Генеральную республиканскую прокуратуру города Бодрума», — заявила РБК пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.

«Сотрудники отеля, вина которых в произошедшем случае установлена, были задержаны и в настоящее время отпущены под подписку о невыезде», — добавила она.

Инцидент с девочкой из России произошел на курорте Бодрум. Ребенок нырнул в бассейн и ее руку засосало в трубу, обеспечивающую циркуляцию воды. Вытащить руку удалось, только сломав трубу. В результате девочка захлебнулась и впала в кому, она четыре раза пережила клиническую смерть. 22 августа на помощь ей прилетели медики из Санкт-Петербурга.