Следcтвие обвинило Абызова в незаконном получении 32 млрд руб.

По данным СК, деньги экс-министр получил в результате незаконной предпринимательской деятельности. Ранее в отношении Михаила Абызова было возбуждено новое уголовное дело

Михаил Абызов (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Экс-министр Михаил Абызов в результате незаконной предпринимательской деятельности получил прибыль в размере 32 млрд руб. Об этом заявил следователь по делу в Мосгорсуде, где рассматривается жалоба на арест имущества Абызова, передает «РИА Новости». Адвокат Руслан Кожура пояснил, что официальное обвинение еще не предъявлено.

Ранее адвокат бывшего министра Александр Аснис сообщил, что в отношении его подзащитного возбудили новое уголовное дело о незаконном участии в предпринимательской деятельности. По данным следствия, Абызов во время работы в правительстве лично и через доверенных лиц занимался предпринимательской деятельностью. По словам Асниса, новое дело не имеет отношения к событиям 2011–2014 годов, которые легли в основу первого уголовного дела, и не отягчает уже предъявленного Абызову обвинения.

Экс-министра арестовали в марте. Его обвиняют в организации преступного сообщества и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, в 2011–2014 годах Абызов, воспользовавшись должностными полномочиями, похитил у энергетических компаний (Сибирская энергетическая компания и «Региональные электрические сети») около 4 млрд руб. и вывел деньги за границу. Кроме экс-министра по делу проходят еще пять человек.

Суд арестовал хранящиеся на расчетных счетах Абызова денежные средства 1 апреля. На следующий день под арест попало его имущество на 437 млн руб.: три квартиры, четыре комнаты и одно машиноместо в Москве, а также два земельных участка и два жилых дома в Подмосковье.