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Доллар/Рубль ₽67 (+0,84%) прогноз Bank of America к 30.09.19 Купить
Walt Disney $150 (+11,09%) прогноз Credit Suisse к 07.08.20 Купить
Акрон ₽5 600 (+18,14%) прогноз ВТБ Капитал к 26.08.20 Купить
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Названы запаздывающие с реализацией нацпроекта об автодорогах регионы
По данным Росавтодора, большинство регионов России завершили этап контрактации, однако есть и отстающие
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Большинство регионов России успешно завершили составление плана-графика торгов и заключение контрактов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства (Росавтодор). По данным ведомства, к 27 августа в план-график торгов было включено 6,456 тыс. объектов (99,41% от общего числа), из них 6,374 тыс. объектов законтрактовано (98,15%).

К числу отстающих регионов Росавтодор отнес Республику Крым, Ненецкий автономный округ, а также Тверскую, Калужскую и Магаданскую области.

«Руководителям региональных проектных офисов поручено в кратчайшие сроки исправить ситуацию, чтобы успеть выполнить мероприятия, включенные в программу первого года реализации национального проекта», — говорится в сообщении Росавтодора.

В начале июня вице-премьер Максим Акимов критиковал власти регионов, нарушающих сроки заключения контрактов в рамках БКАД. «Надо сделать и земную работу — не провалить и выполнить взятые на себя обещания», — сказал тогда Акимов. По данным правительства, Крым и Тверская область на тот момент также числились в пятерке регионов с самым низким процентом завершенных торгов.

Позднее представитель Акимова сообщил РБК, что губернаторы регионов, нарушивших сроки, пообещали исправиться и заключить контракты к 1 июля.

В сообщении Росавтодора отмечается также, что несколько регионов России уже успешно закончили выполнение намеченных на 2019 год работ по укладке покрытия автодорог. В то же время в некоторых регионах (Ненецкий и Ямало-Ненецкий автономные округа, Северная Осетия, Республика Крым, Приморский край, Тверская, Псковская и Новгородская области) эта задача выполнена менее чем на 10%. В результате в среднем по России «работы текущего года по устройству верхнего слоя дорожной одежды» выполнены на 27 августа на 48,78%.

На особом контроле Минтранса, по данным Росавтодора, находится проведение капиталоемких мероприятий в 15 регионах, на реализацию которых из федерального бюджета дополнительно выделено 5 млрд руб.

«В числе отстающих регионов — Орловская и Еврейская автономная области, а также Республика Мордовия, не заключившие контракты на реконструкцию объектов. Территориям поручено активизировать процесс контрактации и подтвердить выполнение взятых обязательств по освоению средств в полном объеме, в противном случае будет предложено перераспределить финансирование другим регионам», — отмечает пресс-служба Росавтодора.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Росавтодор, автомобильные дороги
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