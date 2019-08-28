Названы запаздывающие с реализацией нацпроекта об автодорогах регионы

По данным Росавтодора, большинство регионов России завершили этап контрактации, однако есть и отстающие

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Большинство регионов России успешно завершили составление плана-графика торгов и заключение контрактов в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), говорится в сообщении пресс-службы Федерального дорожного агентства (Росавтодор). По данным ведомства, к 27 августа в план-график торгов было включено 6,456 тыс. объектов (99,41% от общего числа), из них 6,374 тыс. объектов законтрактовано (98,15%).

К числу отстающих регионов Росавтодор отнес Республику Крым, Ненецкий автономный округ, а также Тверскую, Калужскую и Магаданскую области.

«Руководителям региональных проектных офисов поручено в кратчайшие сроки исправить ситуацию, чтобы успеть выполнить мероприятия, включенные в программу первого года реализации национального проекта», — говорится в сообщении Росавтодора.

В начале июня вице-премьер Максим Акимов критиковал власти регионов, нарушающих сроки заключения контрактов в рамках БКАД. «Надо сделать и земную работу — не провалить и выполнить взятые на себя обещания», — сказал тогда Акимов. По данным правительства, Крым и Тверская область на тот момент также числились в пятерке регионов с самым низким процентом завершенных торгов.

Позднее представитель Акимова сообщил РБК, что губернаторы регионов, нарушивших сроки, пообещали исправиться и заключить контракты к 1 июля.