Более 20 человек погибли при нападении на бар в Коацакоалькосе в Мексике

Более 20 человек погибли при нападении на бар в Коацакоалькосе в Мексике

В баре прибрежного города на юге Мексики произошел пожар, известно о нескольких десятках жертв. По основной версии, на бар с «коктейлями Молотова» напали вооруженные люди

В мексиканском городе Коацакоалькос произошел пожар и взрыв в баре, не менее 20 человек погибли. Об этом сообщает местное издание Excelsior.

По данным издания, в баре произошел взрыв и пожар. По словам очевидцев, речь идет о преднамеренной атаке с помощью «коктейлей Молотова». Преступники вначале открыли огонь из оружия, после чего начали кидать внутрь бутылки с зажигательной смесью. NBC News приводит заявление прокуратуры штата Веракрус, в котором также говорится, что произошедшее может быть преднамеренной атакой.

NBC со ссылкой на прокуратуру сообщает о 23 погибших, в том числе восьми женщинах. Еще 13 человек пострадали и были госпитализированы.

Excelsior отмечает, что бар в портовом городе находился в районе, который считается местом столкновения конфликтующих преступных группировок. Газета Razon пишет, что Министерство госбезопасности Мексики уже начало операцию по поиску и задержанию нападавших.

Высокий уровень преступности и война преступных группировок, связанных с наркомафией, регулярно приводят к масштабным перестрелкам и вооруженным атакам в общественных местах в Мексике. Так, в середине августа группа людей совершила нападение на бильярдный клуб в мексиканском городе Ирапуато и расстреляла восемь человек.