Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Легкомоторный самолет потерпел крушение в Малокарачаевском районе КЧР этим утром. В результате один человек погиб, еще одного доставили в местную больницу. Mash пишет, что самолет упал в районе Медовых водопадов

Фото: R. Keith Magrady / Shutterstock

Легкомоторный самолет этим утром разбился упал у села Красный курган в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Как пишет Mash, самолет разбился в районе Медовых водопадов. Причины произошедшего выясняются.

10 июля в Татарстане потерпел крушение легкомоторный Cessna-172 с семьей на борту. В результате мать, девочка и пилот погибли. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал «112» сообщал, что пилот давал пассажирам порулить самолетом за 1 тыс. руб. Один из клиентов авиатора рассказал телеграм-каналу, что во время подобного прогулочного полета во время сильного ветра пилот передал ему управление воздушным судном, а сам отвлекся на телефон. Пассажир абсолютно не умел управлять самолетом и не имел летных прав.

Против организатора полетов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.