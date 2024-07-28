 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР

Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в Карачаево-Черкесии
Легкомоторный самолет потерпел крушение в Малокарачаевском районе КЧР этим утром. В результате один человек погиб, еще одного доставили в местную больницу. Mash пишет, что самолет упал в районе Медовых водопадов
Фото: R. Keith Magrady / Shutterstock
Фото: R. Keith Magrady / Shutterstock

Легкомоторный самолет этим утром разбился упал у села Красный курган в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

«На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.

Как пишет Mash, самолет разбился в районе Медовых водопадов. Причины произошедшего выясняются. 

В Совфеде предложили делать в России неоригинальные запчасти к самолетам
Бизнес
Фото:Нина Падалко / РИА Новости

10 июля в Татарстане потерпел крушение легкомоторный Cessna-172 с семьей на борту. В результате мать, девочка и пилот погибли. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал «112» сообщал, что пилот давал пассажирам порулить самолетом за 1 тыс. руб. Один из клиентов авиатора рассказал телеграм-каналу, что во время подобного прогулочного полета во время сильного ветра пилот передал ему управление воздушным судном, а сам отвлекся на телефон. Пассажир абсолютно не умел управлять самолетом и не имел летных прав.

Против организатора полетов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. 

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
самолет Карачаево-Черкесия авиакатастрофа погибший МЧС
Материалы по теме
Пять летевших в Казань самолетов ушли на запасные аэродромы
Общество
В Совфеде предложили делать в России неоригинальные запчасти к самолетам
Бизнес
Командир разбившегося в Непале самолета смог выжить
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсахРБК И МТС Банк, 12:55
Во втором городе в Челябинской области ввели режим ЧС из-за затопленийОбщество, 12:55
Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧРОбщество, 12:50
Израиль дал Ливану «последний шанс» на предотвращение войныПолитика, 12:35
Спикер парламента Молдавии предложил признать голод после войны геноцидомПолитика, 12:26
Путин поприветствовал китайских моряков на параде ВМФПолитика, 12:13
Путин предупредил об ответе России на размещение ракет США в ГерманииПолитика, 12:12
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Кто из россиян выступит во второй день ОлимпиадыСпорт, 12:08
Патрушев увидел в заявлениях Украины о переговорах желание передышкиПолитика, 11:55
Трех жителей Каспийска арестовали по подозрению в подготовке терактовПолитика, 11:53
Какие перспективы ждут золото и другие драгметаллы в будущемРБК и Сбер, 11:48
В МВД опровергли запрет на бороду для полиции ПетербургаОбщество, 11:48
Эффект ореола: как адекватно строить мнение о людяхPro, 11:42
WP сообщила о сомнениях в получении Украиной преимущества вместе с F-16Политика, 11:36