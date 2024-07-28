Один человек погиб при крушении легкомоторного самолета в КЧР
Легкомоторный самолет этим утром разбился упал у села Красный курган в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
«На борту находились два человека, один из них погиб. Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу», — говорится в сообщении.
Как пишет Mash, самолет разбился в районе Медовых водопадов. Причины произошедшего выясняются.
10 июля в Татарстане потерпел крушение легкомоторный Cessna-172 с семьей на борту. В результате мать, девочка и пилот погибли. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Телеграм-канал «112» сообщал, что пилот давал пассажирам порулить самолетом за 1 тыс. руб. Один из клиентов авиатора рассказал телеграм-каналу, что во время подобного прогулочного полета во время сильного ветра пилот передал ему управление воздушным судном, а сам отвлекся на телефон. Пассажир абсолютно не умел управлять самолетом и не имел летных прав.
Против организатора полетов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.
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