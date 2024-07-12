Фигурантом уголовного дела стал организатор полетов разбившейся «Сессны»

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Следователи возбудили уголовное дело против организатора полетов самолета Cessna-172 в Татарстане, который разбился с семьей на борту 10 июля.

Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры в своем телеграм-канале.

«Установлено, что житель г. Казань на посадочной площадке, расположенной в поселке Камское Устье Республики Татарстан, организовал оказание услуг по перевозке пассажиров на легкомоторном воздушном судне Cessna-172, не отвечающих требованиям безопасности», — говорится в сообщении.

Против организатора полетов возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц.

На борту самолета кроме пилота была семья — супруги с дочерью. Мать, девочка и пилот погибли. Отец, сидевший в кабине справа от пилота, сумел выжить, выпрыгнув из падающего самолета на низкой высоте, в результате чего получил многочисленные переломы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Телеграм-канал «112» сообщал, что пилот давал пассажирам порулить самолетом за 1 тыс. руб. Один из клиентов авиатора рассказал телеграм-каналу, что во время подобного прогулочного полета во время сильного ветра пилот передал ему управление воздушным судном, а сам отвлекся на телефон. Пассажир абсолютно не умел управлять самолетом и не имел летных прав.

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