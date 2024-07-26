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Война санкций ,  
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В Совфеде предложили делать в России неоригинальные запчасти к самолетам

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Война санкций
Сенаторы подготовили проект, который позволит российским компаниям производить неоригинальные запчасти к самолетам. Правительство в 2022 году разрешило устанавливать на воздушные суда компоненты из третьих стран
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Сенаторы Андрей Кутепов и Мурат Хапсироков подготовили поправки в Воздушный кодекс, которые разрешают российским компаниям выпускать неоригинальные запчасти к самолетам, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Авторы отмечают, что из-за санкций возможность закупки оригинальных компонентов ограничена, в то же время в некоторых странах налажено производство неоригинальных запчастей, одобренных к использованию разрешением Part Manufacturer Approval (PMA, выдается Федеральным авиационным управлением США). Они одобрены к установке и на российские воздушные суда по постановлению правительства.

«Складывается ситуация, при которой китайские и иранские РМА-поставщики имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями промышленности», — говорится в пояснительной записке.

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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Кутепов сказал агентству, что поправки призваны запустить в России «сегмент производства неоригинальных деталей к самолетам», отметив, что рынок развит в США и Китае. Предполагается, что требования к изготовителям комплектующих будут устанавливаться федеральными авиационными правилами.

В мае 2022 года правительство приняло постановление в ответ на санкции США, Канады, Евросоюза против российской авиаотрасли из-за военных действий на Украине. Документ позволил устанавливать на воздушные суда импортные комплектующие, изготовленные в третьих странах, а не в стране разработчика самолета. В список одобренных государств вошли Иран, Египет, Узбекистан, Израиль, Мексика, Турция, Индия, Бразилия, Китай, Великобритания, ОАЭ, Иордания, Таиланд, Аруба и ЮАР, а в декабре 2023-го российские авиакомпании предложили расширить перечень стран.

В Минтрансе заявляли, что установка неоригинальных запчастей «является общепризнанной практикой» не только в авиационной, но и в автомобильной промышленности, которая не сказывается на безопасности полетов.

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