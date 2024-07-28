Какими инфекциями болели россияне в 2023 году. Инфографика

Роспотребнадзор раскрыл данные о заболеваемости россиян инфекциями в 2023 году

Заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями снизилась в 2023 году на 30% по сравнению с 2022-м. Так, в прошлом году было выявлено 39,8 млн против 57 млн случаев заражения соответственно, говорится в докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

При этом специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости отдельными инфекциями — коклюшем, корью и другими.