Какими инфекциями болели россияне в 2023 году. Инфографика
Заболеваемость инфекционными и паразитарными заболеваниями снизилась в 2023 году на 30% по сравнению с 2022-м. Так, в прошлом году было выявлено 39,8 млн против 57 млн случаев заражения соответственно, говорится в докладе Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
При этом специалисты Роспотребнадзора зафиксировали рост заболеваемости отдельными инфекциями — коклюшем, корью и другими.
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