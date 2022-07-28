СК начал проверку из-за жесткой посадки легкового самолета в Якутии
Легковой самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия), следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.
Самолет занимался наблюдением за лесными пожарами. На борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Однако самолет получил повреждение левого крыла и стойки шасси.
«По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание — ограничение свободы на один год.
На месте происшествия находятся следователи. Они устанавливают обстоятельства инцидента.
23 июля на востоке Тверской области легкомоторный самолет упал в воду, повредив линию электропередачи в населенном пункте Белый Городок. Пилоты не справились с управлением. В результате аварии никто не пострадал.