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Общество ,  
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СК начал проверку из-за жесткой посадки легкового самолета в Якутии

Легковой самолет Cessna-172 совершил жесткую посадку на авиаплощадке села Мукучу Кобяйского района Республики Саха (Якутия), следователи организовали проверку. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте.

Самолет занимался наблюдением за лесными пожарами. На борту находились командир воздушного судна и летчик-наблюдатель. В результате аварийной посадки никто не пострадал. Однако самолет получил повреждение левого крыла и стойки шасси.

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«По данному факту Якутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна)», — говорится в сообщении. Максимальное наказание — ограничение свободы на один год.

На месте происшествия находятся следователи. Они устанавливают обстоятельства инцидента.

23 июля на востоке Тверской области легкомоторный самолет упал в воду, повредив линию электропередачи в населенном пункте Белый Городок. Пилоты не справились с управлением. В результате аварии никто не пострадал.

Теги
Республика Саха (Якутия) СК легкомоторный самолет Cessna
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