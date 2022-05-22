Пять человек погибли при крушении легкомоторного самолета во Франции

Пять человек погибли в результате крушения туристического самолета недалеко от коммуны Лез-Адре на юго-востоке Франции. Об этом со ссылкой на экстренные службы пишет Le Dauphine Libere.

По предварительной информации, воздушное судно Jodel D140 вылетело из аэродрома Версуд рядом с Греноблем в субботу, 21 мая. При этом на борту, помимо пилота, находились четыре человека — спасатели обнаружили их тела под обломками.

В свою очередь свидетели инцидента рассказали изданию, что видели, как самолет исчез за деревьями незадолго до того, как оттуда поднялся огромный столб дыма. В данный момент на месте крушения работают сотрудники криминалистической службы.

В начале мая в провинции Канады в Онтарио также произошло крушение легкомоторного пассажирского самолета. Самолет Piper PA-28 Cherokee направлялся из Драйдена в Маратон. На его борту находились четыре человека, все они погибли. Обломки самолета были найдены в районе озера Кукукус, примерно в 40 км к юго-востоку от Су-Лукаут.