Совершивший жесткую посадку самолет повредил ЛЭП под Тверью

Фото: Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Легкомоторный самолет, экипаж которого не справился с управлением, упал в воду, повредив линию электропередачи в населенном пункте Белый Городок на востоке Тверской области. Об этом сообщили РБК в Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Кимрского района.

«Легкомоторный самолет очень низко летал над водой — это уже было нарушение. Не справились с управлением и упали в воду, оборвали провода, в итоге осталось без света Приволжское сельское поселение», — рассказали в службе.

На месте происшествия работают энергетики. В ЕДДС пообещали устранить последствия аварии к вечеру. Пострадавших в результате аварии не было.

«Сразу выехали две байдарки с пляжа, как только самолет сел на воду. Когда они приехали, там было двое мужчин — экипаж. Они сказали, что помощь не требуется, никто не пострадал», — уточнили в ЕДДС.

18 июня в Тверской области разбился учебно-тренировочный самолет Zlin 142. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Пилот во время имитации элемента отказа двигателя не справился с управлением, после чего самолет рухнул в лесополосе вблизи аэродрома Ржева. Пилот и пассажир получили ранения различной степени тяжести, они госпитализированы.