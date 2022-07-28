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Владельца DEPO Computers заочно арестовали по делу о мошенничестве

Бизнесмен Сергей Эскин объявлен в международный розыск. По данным «Коммерсанта», дело против него может быть связано с расследованием махинаций при закупке по завышенным ценам для Минобороны компьютерной техники
Сергей Эскин
Сергей Эскин (Фото: Владимир Смоляков / Zerkalo / PhotoXPress)

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Сергея Эскина, речь идет, как пишет газета «Коммерсантъ», о владельце компании DEPO Computers.

Предпринимателя обвиняют в мошенничестве.

«Избрать обвиняемому Эскину Сергею Вадимовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, исчисляя срок с момента экстрадиции Эскина С.В. на адрес либо с момента его задержания», — говорится в постановлении суда.

Эскин, обвиняемый по ч. 4 ст. 159 УК, находится в международном розыске, следует из сообщения суда.

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По некоторым данным, как пишет газета, дело против бизнесмена может быть связано с расследованием махинаций при закупке по завышенным ценам для Минобороны ноутбуков и компьютерных флеш-карт. РБК направил запрос в пресс-центр компании DEPO Computers. 

В октябре 2018 года издание писало о задержании Алексея Ирисова — соучредителя и генерального директора одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов ООО «Депо электроникс» (торговая марка DEPO Computers) по делу о мошенничестве. Как писал «Коммерсантъ», его заподозрили в хищениях при исполнении одного из контрактов.

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Дело было возбуждено в августе того же года по материалам ФСБ и связано с исполнением контракта между Минобороны и ООО «Антей» (поставщиком последнего выступало «Депо Электроникс») на поставку компьютерной техники от 2016 года, сообщал позднее «Коммерсантъ». По версии следствия, при его выполнении была завышена стоимость, а также не соблюдены условия «по стране производства одной из позиций произведенного оборудования». Адвокат гендиректора Дмитрий Григориади утверждал, что контракт был исполнен «своевременно и в полном объеме, претензий от государственного заказчика не поступало», а сам Ирисов «непосредственно к государственному контракту отношения не имел». В декабре 2018 года его перевели из СИЗО под домашний арест.

В мае 2020 года МВД отозвало дело о махинациях против Ирисова и еще одного обвиняемого, бывшего руководителя ООО «Антей» Александра Курочкина.

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Елена Чернышова
заочный арест бизнесмен
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