СМИ узнали об уголовном деле против главы DEPO Computers

Гендиректора одного из крупнейших в России производителей компьютеров Алексея Ирисова заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает «Коммерсантъ». В пятницу суд будет решать вопрос об избрании ему меры пресечения

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Следственный департамент МВД завел уголовное дело в отношении соучредителя и генерального директора одного из крупнейших производителей российских компьютеров и серверов ООО «Депо электроникс» (торговая марка DEPO Computers) Алексея Ирисова, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, бизнесмена заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере. Ирисов задержан, в пятницу Тверской суд Москвы будет избирать ему меру пресечения. Следствие будет ходатайствовать об аресте бизнесмена.

На сайте Тверского суда Москвы есть информация, что на 26 октября назначено заседание об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Ирисова А.А., которому вменяют ч. 4 ст. 159 (мошенничество в особо крупном размере).

По данным «Коммерсанта», правоохранительные органы подозревают Ирисова в хищении средств при исполнении одного из контрактов.

DEPO Computers — российский разработчик, производитель и поставщик компьютерной техники. Со ссылкой на данные International Data Corporation (IDC) издание отмечает, что по итогам второго квартала 2018 года DEPO Computers занимала пятое место по поставкам настольных персональных компьютеров в России.