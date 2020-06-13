В Рязани подозреваемый в хищении протаранил машину Росгвардии

Фото: Росгвардия РФ

В Рязани злоумышленник при попытке уйти от задержания протаранил машину Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба войск.

Сотрудники рязанского СОБРа совместно с оперативниками уголовного розыска полиции проводили на Солотчинском шоссе операцию по задержанию подозреваемых в серии хищений.

Один из злоумышленников попытался скрыться на автомобиле. Он протаранил машину Росгвардии, которая пыталась блокировать его транспорт. В результате он был задержан, никто из силовиков не пострадал.

В автомобиле подозреваемого обнаружились крупная сумма денег и электронные приборы для вскрытия машин.