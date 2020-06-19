Неизвестный расстрелял полицейских-регулировщиков в Новой Зеландии

Неизвестный открыл стрельбу по полицейским, регулирующим движение в городе Окленд (Новая Зеландия). В результате погиб один офицер, сообщает газета The New Zealand Herald.

«Около 10:30 (по местному времени, 01:30 мск) неизвестный произвел серию выстрелов в полицейских и скрылся с места происшествия», — сообщили в полиции.

Тяжелые огнестрельные ранения получили два офицера. Также травмы получил случайный свидетель инцидента, который был сбит автомобилем. Позже один из полицейских скончался в больнице, отмечает издание. Состояние второго пострадавшего врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. Свидетель получил травмы средней тяжести.

Место происшествия и прилегающие к нему районы оцепила полиция. Ведется розыск преступника.

В марте 2019 года в новозеландском Крайстчёрче при стрельбе в двух мечетях Аль-Нур и Линвуд Масджид погиб 51 человек, несколько десятков получили ранения. Тогда организатор перед нападением на мечети он опубликовал в социальных сетях манифест, в котором допускал расистские высказывания. Впоследствии в совершении преступления сознался 29-летний Брентон Таррант.