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Дело клана Арашуковых ,  
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Адвокат заявил о пропаже хищений на 32 млрд руб. из обвинения Арашукова

СКР счел экс-советника главы «Газпрома» Рауля Арашукова причастным к убийствам, однако хищение газа на 32 млрд, которое было ему инкриминировано, из конечного обвинения пропало
Рауль Арашуков (справа) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственный комитет предъявил бывшему советнику главы «Газпрома» Раулю Арашукову обвинение в окончательной редакции. В нем утверждается, что в его интересах были совершены убийства двоих общественных деятелей в Карачаево-Черкесии. В конечном обвинении уже не идет речь о хищении газа на 32 млрд руб., которое вменялось Арашукову сразу после ареста, рассказал РБК его адвокат Владимир Постанюк.

«Обвинение насчитывает порядка 300 листов. Новое в нем заключается в том, что теперь Арашукова не обвиняют в том, за что он сидел, а именно в хищении газа на сумму 32 млрд. Теперь об этом уже речь не идет. Но, к великому сожалению, есть большое количество небольших эпизодов растраты и мошенничества, в которых подозреваются отдельно руководители различных подразделений «Газпрома» и предприниматели. Кто-то, например, скрутил счетчик. И следователь утверждает, что эти преступления совершались в интересах, по поручению и в пользу Арашукова», — рассказал Постанюк.

«В том числе убийства, в которых подозревался его старший сын [экс-сенатор от Карачаево-Черкесии], теперь тоже, по версии следствия, совершались в интересах Арашукова-старшего. Они считают, что отец должен нести ответственность за сына, хотя ему давно не 16 лет», — уточнил адвокат.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления взаимодействия со СМИ СУ СК России Светлане Петренко.

Теперь один из самых крупных эпизодов мошенничества, который вменяют Арашукову, связан с тем, что его дочь Камилла Агоева устроилась на работу советником одного из газовых предприятий и пять раз подавала документы, что находится в декретном отпуске. По версии следствия, это делалось с целью хищений: фактически не работая, она получила 12 млн руб. за десять лет, пояснил адвокат. «При этом дети действительно есть, она действительно их родила. Она имела право уйти в декретный отпуск, и действительно она фактически в течение десяти лет не выходила на работу, но не с целью кого-то обмануть», — утверждает Постанюк. Он не смог уточнить итоговую сумму экономического ущерба по всем эпизодам дела.

По версии следствия, Рауль Арашуков и его сын, ныне экс-сенатор Рауф Арашуков, создали преступное сообщество в 2002 году. «Рауф тогда был школьником. Следствие считает, что он использовал свои полномочия. Он был старостой класса, но не думаю, что это могло как-то помочь его папе совершать преступления», — иронизирует адвокат.

6 апреля новые преступления были вменены и Рауфу Арашукову. В окончательной редакции обвинения утверждается, что высокопоставленные силовики Карачаево-Черкесии, экс-начальник центра «Э» МВД Тимур Бетуганов и бывший и.о. главы регионального управления Следственного комитета Казбеко Булатов превысили в интересах Арашукова-младшего должностные полномочия: расследуя два убийства, они скрыли причастность к ним Арашукова. Также ему теперь вменяется организация ложного доноса: по версии СКР, заявлявший о пытках со стороны сотрудников центра «Э» по СКФО директор филиала «Газпром межрегионгаз Ставрополь» Гузер Хашукаев оговорил их по указанию Арашукова.

Рауф Арашуков был задержан в январе 2019 года прямо во время заседания Совфеда, при участии его спикера Валентины Матвиенко, главы СКР Александра Бастрыкина и генпрокурора Юрия Чайки. Одновременно в Санкт-Петербурге был задержан его отец. Арашуковым вменили создание организованного преступного сообщества (ст. 210 УК), в которое входили многочисленные члены их семьи и руководители организаций «Газпрома» на юге России. Отдельно Рауль Арашуков подозревался в многомиллиардных хищениях газа, а Рауф Арашуков — в организации убийств зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова.

Автор: Маргарита Алехина
При участии: Алена Прохоренко
Теги: Рауль Арашуков, Рауф Арашуков, «Газпром», Карачаево-Черкесия
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