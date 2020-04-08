Адвокат заявил о пропаже хищений на 32 млрд руб. из обвинения Арашукова

СКР счел экс-советника главы «Газпрома» Рауля Арашукова причастным к убийствам, однако хищение газа на 32 млрд, которое было ему инкриминировано, из конечного обвинения пропало

Рауль Арашуков (справа) (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

Следственный комитет предъявил бывшему советнику главы «Газпрома» Раулю Арашукову обвинение в окончательной редакции. В нем утверждается, что в его интересах были совершены убийства двоих общественных деятелей в Карачаево-Черкесии. В конечном обвинении уже не идет речь о хищении газа на 32 млрд руб., которое вменялось Арашукову сразу после ареста, рассказал РБК его адвокат Владимир Постанюк.

«Обвинение насчитывает порядка 300 листов. Новое в нем заключается в том, что теперь Арашукова не обвиняют в том, за что он сидел, а именно в хищении газа на сумму 32 млрд. Теперь об этом уже речь не идет. Но, к великому сожалению, есть большое количество небольших эпизодов растраты и мошенничества, в которых подозреваются отдельно руководители различных подразделений «Газпрома» и предприниматели. Кто-то, например, скрутил счетчик. И следователь утверждает, что эти преступления совершались в интересах, по поручению и в пользу Арашукова», — рассказал Постанюк.

«В том числе убийства, в которых подозревался его старший сын [экс-сенатор от Карачаево-Черкесии], теперь тоже, по версии следствия, совершались в интересах Арашукова-старшего. Они считают, что отец должен нести ответственность за сына, хотя ему давно не 16 лет», — уточнил адвокат.

РБК обратился за комментарием к руководителю управления взаимодействия со СМИ СУ СК России Светлане Петренко.

Теперь один из самых крупных эпизодов мошенничества, который вменяют Арашукову, связан с тем, что его дочь Камилла Агоева устроилась на работу советником одного из газовых предприятий и пять раз подавала документы, что находится в декретном отпуске. По версии следствия, это делалось с целью хищений: фактически не работая, она получила 12 млн руб. за десять лет, пояснил адвокат. «При этом дети действительно есть, она действительно их родила. Она имела право уйти в декретный отпуск, и действительно она фактически в течение десяти лет не выходила на работу, но не с целью кого-то обмануть», — утверждает Постанюк. Он не смог уточнить итоговую сумму экономического ущерба по всем эпизодам дела.