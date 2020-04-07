Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения по двум статьям
Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения по двум новым статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказала РБК его адвокат Анна Ставицкая.
Обвинения предъявлены по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК). 6 апреля с Арашуковым проводились следственные действия. По словам Ставицкой, свою вину экс-сенатор не признает.
Один из новых эпизодов обвинения связан с отношениями Арашукова с экс-начальником центра «Э» МВД Карачаево-Черкесии Тимуром Бетугановым и бывшим и.о. главы регионального управления Следственного комитета Казбеком Булатовым.
По версии следствия, силовики приняли меры по сокрытию причастности Арашукова к убийствам местных общественных деятелей — зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова,