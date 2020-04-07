Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения по двум статьям

Эпизод ложного доноса связан с жалобой на пытки одного из фигурантов дела Арашуковых, директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. В 2018 году, еще до задержаний по делу Арашуковых, он обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой. Хашукаев сообщил, что замначальника центра «Э» по СКФО Рустам Жилетежев склонял его к сотрудничеству, применяя к нему электрический ток. Следствие полагает, что Хашукаев оговорил Жилетежева по наводке Арашукова.

Бетуганов и Булатов были задержаны ФСБ в апреле 2019 года. По мнению следователей, они занимались оперативным сопровождением убийств, в которых подозревают Арашукова. Оба силовика были приятелями сенатора. Через несколько дней после ареста Арашуковых Булатов уволился из СКР.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Позже был арестован советник главы «Газпром Межрегионгаза», отец сенатора Рауль Арашуков, а также еще несколько топ-менеджеров из структур «Газпрома» на Северном Кавказе.

Следствие предъявило сенатору обвинение в двух убийствах и давлении на свидетеля. Его также подозревают во вхождении в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. Сами Арашуковы называют уголовное дело против себя заказным.