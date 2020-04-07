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Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения по двум статьям

Рауф Арашуков (Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»)

Бывшему сенатору от Карачаево-Черкесии Рауфу Арашукову предъявили обвинения по двум новым статьям Уголовного кодекса. Об этом рассказала РБК его адвокат Анна Ставицкая.

Обвинения предъявлены по статьям о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК) и заведомо ложном доносе (ст. 306 УК). 6 апреля с Арашуковым проводились следственные действия. По словам Ставицкой, свою вину экс-сенатор не признает.

Один из новых эпизодов обвинения связан с отношениями Арашукова с экс-начальником центра «Э» МВД Карачаево-Черкесии Тимуром Бетугановым и бывшим и.о. главы регионального управления Следственного комитета Казбеком Булатовым.

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По версии следствия, силовики приняли меры по сокрытию причастности Арашукова к убийствам местных общественных деятелей — зампреда движения «Адыгэ Хасэ» Аслана Жукова и кандидата в президенты Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова,

Эпизод ложного доноса связан с жалобой на пытки одного из фигурантов дела Арашуковых, директора филиала «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» Гузера Хашукаева. В 2018 году, еще до задержаний по делу Арашуковых, он обратился к омбудсмену Татьяне Москальковой. Хашукаев сообщил, что замначальника центра «Э» по СКФО Рустам Жилетежев склонял его к сотрудничеству, применяя к нему электрический ток. Следствие полагает, что Хашукаев оговорил Жилетежева по наводке Арашукова.

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Бетуганов и Булатов были задержаны ФСБ в апреле 2019 года. По мнению следователей, они занимались оперативным сопровождением убийств, в которых подозревают Арашукова. Оба силовика были приятелями сенатора. Через несколько дней после ареста Арашуковых Булатов уволился из СКР.

Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019 года во время заседания Совета Федерации. Позже был арестован советник главы «Газпром Межрегионгаза», отец сенатора Рауль Арашуков, а также еще несколько топ-менеджеров из структур «Газпрома» на Северном Кавказе.

Следствие предъявило сенатору обвинение в двух убийствах и давлении на свидетеля. Его также подозревают во вхождении в преступное сообщество, организованное его отцом Раулем. Арашукову-старшему инкриминируется хищение природного газа у «Газпрома» на сумму более 30 млрд руб. Сами Арашуковы называют уголовное дело против себя заказным.

Теги: Рауф Арашуков, обвинение, уголовное дело
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