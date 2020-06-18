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СМИ узнали о предложении общественников законсервировать мусоропроводы

Мусоропроводы привлекают насекомых и грызунов и не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, заявили общественники. Они предложили законсервировать эти сооружения или ограничить их сбором одного вида отходов
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В России предложили законсервировать имеющиеся в жилых домах мусоропроводы и впредь не устанавливать их в новостройках. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества, сообщили со ссылкой на письмо «Известия».

Из-за мусоропроводов, часто неприятно пахнущих, в подъездах появляются насекомые и грызуны, а также могут возникать пожары, пояснил изданию член Общественной палаты Артем Кирьянов. Помимо этого, мусоропроводы не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, так как мусор из них уже нельзя переработать, отметил член центрального совета ВООП Тимур Усманов.

На фоне этого общественники предложили законсервировать мусоропроводы в домах или использовать их только для одного вида отходов, например органических, пишет издание. В качестве альтернативы они указали возможность наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы регулярно нарушают правила его пользования, например выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

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Фото: Роман Пименов / ТАСС

В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко изданию сообщили, что приветствуют предложение общественников. Его рассмотрят и проработают, в частности в рамках мероприятий по реализации «дорожной карты» для внедрения раздельного сбора мусора, отметили там.

Также инициативу поддержали в Госдуме, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое, пишут «Известия».

По словам члена генсовета «Деловой России» Владимира Прохорова, консервация мусоропровода в одном подъезде девятиэтажного дома обойдется примерно в 500 руб. из расчета стоимости заваривания одной крышки 50 руб., отмечает издание. Такие работы оплачивают сами собственники, уточнила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева. Однако после консервации мусоропровода жильцы сэкономят на платежах за ЖКУ, пояснила изданию директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.

В начале июня Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора твердых коммунальных отходов. В нем предлагается строить новые дома уже без мусоропроводов. «Невозможно планировать повсеместный раздельный сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах мусоропровод», — пояснила тогда Абрамченко.

Она также утвердила «дорожную карту» по обеспечению раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов в России. Согласно ней, Минстрой к 1 августа должен оценить возможность сделать мусоропровод необязательным элементом многоквартирного жилого дома и отчитаться перед правительством. В то же время представитель вице-премьера отмечала, что вопрос демонтажа мусоропроводов в уже построенных домах не уточнялся. Детали будут проработаны в рамках предложений по плану, утвержденному на совещании, добавила она.

Автор: Виктория Полякова
Теги: мусоропровод, Минстрой
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