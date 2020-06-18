СМИ узнали о предложении общественников законсервировать мусоропроводы

Мусоропроводы привлекают насекомых и грызунов и не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, заявили общественники. Они предложили законсервировать эти сооружения или ограничить их сбором одного вида отходов

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В России предложили законсервировать имеющиеся в жилых домах мусоропроводы и впредь не устанавливать их в новостройках. С такой инициативой к министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву обратились Общественная палата, Всероссийское общество охраны природы (ВООП) и Институт развития правового общества, сообщили со ссылкой на письмо «Известия».

Из-за мусоропроводов, часто неприятно пахнущих, в подъездах появляются насекомые и грызуны, а также могут возникать пожары, пояснил изданию член Общественной палаты Артем Кирьянов. Помимо этого, мусоропроводы не позволяют развить в России систему раздельного сбора отходов, так как мусор из них уже нельзя переработать, отметил член центрального совета ВООП Тимур Усманов.

На фоне этого общественники предложили законсервировать мусоропроводы в домах или использовать их только для одного вида отходов, например органических, пишет издание. В качестве альтернативы они указали возможность наделить управляющие компании правом в одностороннем порядке принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы регулярно нарушают правила его пользования, например выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор.

В пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко изданию сообщили, что приветствуют предложение общественников. Его рассмотрят и проработают, в частности в рамках мероприятий по реализации «дорожной карты» для внедрения раздельного сбора мусора, отметили там.