В СК решили объявить в розыск основателя «Корчмы Тарас Бульба»

Ранее судимого по делу об уклонении от уплаты налогов бизнесмена заподозрили в сокрытии ₽57 млн.

Юрий Белойван (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко сообщила о том, что основатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван вскоре будет объявлен в международный розыск. Бизнесмен подозревается в сокрытии ₽57 млн, заявила она в интервью агентству «РИА Новости».

В сообщении не раскрываются подробности нового уголовного дела. Леоненко уточнила, что Белойван скрывается, а следствие по его делу продолжается.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с Белойвана и бывшего директора ООО «Сити» Ольги Пономаревой ₽69 млн. Следствие тогда утверждало, что по крайней мере в восьми ресторанах сети действовала практика, когда сотрудники не пробивали чеки и отказывали посетителям в приеме к оплате банковских карт, а также удаляли самые крупные заказы из системы.



В феврале 2019 года Белойван уже признавал вину в уклонении от уплаты налогов. В июле Басманный суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, но затем его сократили до одного года и девяти месяцев. Его обвинили в неуплате ₽650 млн.



В начале ноября Преображенский суд Москвы освободил Белойвана от дальнейшего отбывания наказания из-за болезни. В суде сообщали, что неотбытый срок составил один год пять месяцев и два дня.