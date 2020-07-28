В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Клиентам предлагают взять оборудование для майнинга, а при верификации и оплате аренды крадут данные их банковских карт

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Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.

Технически схема работает следующим образом: клиенту предлагают заплатить 400 рублей за часовую аренду мощностей для майнинга и обещают, что за это время он сможет заработать до ₽20 тыс. «В дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт», — заявил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

Чтобы избегать финансовых потерь на подобных сайтах, Гавриченков рекомендовал пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

По словам эксперта по информационной безопасности Trend Micro Михаила Кондрашина, «тяга к легкой наживе — один из самых простых приемов социальной инженерии». «Меры против такого рода преступлений, по его мнению, могут принять платежные системы, строго устанавливая получателей средств, чтобы в случаях мошенничества поделиться данными с правоохранительными органами», — добавил он.