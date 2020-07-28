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В России возник новый способ мошенничества с майнингом криптовалюты

Клиентам предлагают взять оборудование для майнинга, а при верификации и оплате аренды крадут данные их банковских карт
Фото: Christinne Muschi / Bloomberg
Фото: Christinne Muschi / Bloomberg

Эксперты Qrator Labs зафиксировали новую схему мошенничества на сайтах, где людям предлагают крупный заработок после оплаты «комиссии», сообщает «Коммерсантъ». Речь идет о предоставлении вычислительной мощности для майнинга криптовалюты, за аренду которой от клиентов просят деньги.

Технически схема работает следующим образом: клиенту предлагают заплатить 400 рублей за часовую аренду мощностей для майнинга и обещают, что за это время он сможет заработать до ₽20 тыс. «В дальнейшем не исключено и списание денег со счетов пользователей, так как в руках злоумышленников оказываются данные банковских карт», — заявил технический директор Qrator Labs Артем Гавриченков.

Начальник отдела информационной безопасности «СерчИнформ» Алексей Дрозд отметил, что похожая схема использовалась и ранее, однако до этого клиентам предлагали скачать программу для майнинга. Она могла быть даже настоящей, но деньги при этом поступали на чужой кошелек.

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Фото: Алексей Бычков / Global Look Press

Чтобы избегать финансовых потерь на подобных сайтах, Гавриченков рекомендовал пользователям проверять, есть ли на странице ссылка на главный сайт в том же домене или официальные документы, такие как политика конфиденциальности и пользовательское соглашение.

По словам эксперта по информационной безопасности Trend Micro Михаила Кондрашина, «тяга к легкой наживе — один из самых простых приемов социальной инженерии». «Меры против такого рода преступлений, по его мнению, могут принять платежные системы, строго устанавливая получателей средств, чтобы в случаях мошенничества поделиться данными с правоохранительными органами», — добавил он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: мошенничество, майнинг
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