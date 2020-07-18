Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте организации.

COVID-19 подобно рентгеновскому снимку, выявил «переломы в хрупком скелете общества», считает Гутерриш. «Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире без расизма; миф о том, что все мы «находимся в одной лодке», — заявил он.

По словам генсека ООН, люди заблуждаются и насчет утверждения о том, что «все мы находимся в одной лодке». «Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки», — продолжил он.

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