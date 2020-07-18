Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 18 июля
USD ЦБ: 71,71 (+0,48) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Курс евро на 18 июля
EUR ЦБ: 81,68 (+0,45) Инвестиции, 17 июл, 14:35
Партнер Александровской сообщил о личных проблемах погибшей фигуристки Спорт, 18:48 МИД сообщил об обещании ПНС Ливии освободить арестованных двоих россиян Политика, 18:36 Жириновский назвал сроки назначения врио главы Хабаровского края Политика, 18:31 Минобороны отвергло связь внезапной проверки с конфликтом в Закавказье Общество, 18:23 Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения Общество, 18:20 Насколько ваша компания готова к эпохе перемен. Тест РБК и #CloudMTS, 18:15 Британия приостановила публикацию статистики по смертям от COVID-19 Политика, 18:06 Гендиректор «Спартака» опроверг выделение $50 млн на трансферы Спорт, 17:56 США одобрили продажу Украине 16 патрульных катеров Mark VI Политика, 17:52 СК начал проверку после попадания дизтоплива в Москву-реку Общество, 17:45 От «Эйфории» до «Трудных подростков»: фильмы и сериалы о поколении Z Совместный проект, 17:35 Wildberries сообщил о росте продаж украшений на 129% во втором квартале Бизнес, 17:31 Льюис Хэмилтон выиграл 90-ю квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 17:19 Посол сообщил о запрете на торговлю армянскими товарами в «Фуд Сити» Общество, 17:12
Пандемия коронавируса ,  
0 

Генсек ООН назвал «высвеченные» коронавирусом заблуждения

Антониу Гутерриш
Антониу Гутерриш (Фото: Fiona Goodall / Getty Images)

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своей речи, приуроченной к годовщине со дня рождения бывшего президента ЮАР Нельсона Манделы, затронул «мифы и заблуждения», которые удалось раскрыть благодаря пандемии коронавируса. Его заявление опубликовано на сайте организации.

COVID-19 подобно рентгеновскому снимку, выявил «переломы в хрупком скелете общества», считает Гутерриш. «Мы везде ясно видим ошибки и ложь: ложь о том, что свободная рыночная экономика способна обеспечить здравоохранение для всех; заблуждение, что мы живем в мире без расизма; миф о том, что все мы «находимся в одной лодке», — заявил он.

По словам генсека ООН, люди заблуждаются и насчет утверждения о том, что «все мы находимся в одной лодке». «Да, все мы, образно говоря, плывем по одному морю, однако некоторые в этот момент отдыхают на своих супер-яхтах, тогда как другие отчаянно цепляются за проплывающие мимо обломки», — продолжил он.

Материал дополняется

Теги: генсек ООН, Антониу Гутерриш, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter