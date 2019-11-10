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Более сотни писателей выступили в поддержку филолога Гасана Гусейнова
Они посчитали рекомендации публично извиниться за пост в Facebook возвращением в позавчерашний день и попыткой отказать ученым в праве на свободные высказывания
Здание ВШЭ (Фото: Антон Денисов / РИА Новости)

Ассоциация писателей «Свободное слово» выступила на сайте организации с открытым заявлением в поддержку профессора Высшей школы экономики (ВШЭ) Гасана Гусейнова, которого руководство учебного заведения обязало извиниться за высказывание в социальных сетях по поводу русского языка.

В заявлении, которое подписали больше ста писателей, переводчиков, критиков, журналистов, говорится о том, что «завтрашний день перестанет отличаться от позавчерашнего», если флагманы отечественного образования и науки «будут отказывать преподавателям и студентам» в праве на свободные высказывания».

«Беспокойство вызывает то обстоятельство, что подобные призывы, — покаяться, дезавуировать, а там, глядишь, и отмежеваться — станут повсеместными в наших современных политических реалиях», — говорится в заявлении.

Среди подписавших обращение — Кристина Горелик, Денис Драгунский, Лев Рубинштейн, Людмила Улицкая, Виктор Шендерович.

В конце октября профессор филологии Гусейнов на своей странице в Facebook пожаловался, что в Москве в киосках не найти иноязычной прессы, кроме как на «убогом клоачном русском языке, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». «Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так?» — задался риторическим вопросом Гусейнов. Далее в посте последовал его же ответ, что это произошло, «потому что не империя, не великая держав, а порядком одичавшая страна» (цитата по протоколу заседания научного совета ВШЭ).

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Профессор ВШЭ объяснил свои слова об «убогом» и «клоачном» русском языке

Позже Гусейнов удалил свой пост, а в комментарии РБК объяснил, что имел в виду не русский язык, а то, как его используют СМИ, политики, юристы, сотрудники правоохранительных органов. По его словам, они «глумятся над языком».

В пресс-службе Высшей школы экономики РБК сообщили, что мнение сотрудника вуза представляется сугубо частным и не имеет отношения к позиции университета.

7 ноября комиссия ученого совета ВШЭ по академической этике пришла к выводу, что «Гусейнов не мог не понимать, что люди в ответной реакции воспринимают его именно как преподавателя ВШЭ — крупного специалиста в филологических вопросах». Высказывания профессора были названы «непродуманными и безответственными». Семью голосами «за» члены научного совета рекомендовать Гусейнову «принести публичные извинения за сознательное распространение непродуманных и безответственных высказываний, повлекших за собой ущерб для деловой репутации университета, а также дезавуировать данные высказывания».

Автор: Артем Филипенок
Теги: ВШЭ
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