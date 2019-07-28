Во Владивостоке прошел парад в честь Дня ВМФ

Во Владивостоке в честь Дня Военно-морского флота (ВМФ) прошел парад, передает телеканал «Звезда».

В праздновании приняли участие 35 кораблей, в том числе крейсер «Варяг», корвет «Совершенный», подлодка «Б-394», а также корабли из флота Вьетнама и Филиппин. Кроме того, во время парада прошли показательные выступления морского десанта, инженеров и боевых пловцов.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля, в этом году празднуется 323-я годовщина образования российского флота. Главный парад традиционно пройдет в Санкт-Петербурге и Кронштадте, его посетит президент Владимир Путин. Ожидается, что в нем примут участие 43 корабля и катера.