Минобороны обнародовало фотографии ко Дню Военно-морского флота

Минобороны ко Дню Военно-морского флота обнародовало подборку снимков известных флотоводцев России, а также интересные факты из жизни и службы главнокомандующих ВМФ, командующих флотами, и командиров кораблей и подводных лодок. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

На сайте министерства запущен раздел, где можно ознакомиться с материалами.

Отмечается, что большинство из фотографий ранее не были опубликованы. Всего в разделе представлены материалы о более чем 30 военных моряках. В их числе — снимки адмиралов Николая Кузнецова, Сергея Горшкова, Ивана Юмашева и других.

Помимо этого, ведомство представило снимки вице-адмиралов, военных строителей и инженеров, внесших вклад в становление современного флота.

День Военно-морского флота отмечается ежегодно с 1939 года в последнее воскресенье июля.