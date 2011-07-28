Под Нижним Новгородом автобус въехал в грузовик: есть жертвы
Общество, 28 июл 2011, 12:14
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Под Нижним Новгородом автобус въехал в грузовик: есть жертвы
В городе Дзержинске Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика Volvo, сообщили в областном управлении МЧС.
Инцидент произошел 28 июля в 09:30 мск. Грузовик и автобус двигались в одном направлении, по неизвестным причинам автобус сзади врезался в Volvo. По словам спасателей, в результате ДТП различные травмы получили 23 человека. Позднее стало известно о смерти в больнице одного из пострадавших.
Расследованием причин столкновения занимаются представители правоохранительных органов. В МЧС отметили, что в попавшем в аварию автобусе находились 24 человека. Два человека из грузового автомобиля Volvo-460 не пострадали.
Всего от ГУ МЧС России по Нижегородской области на место происшествия прибыли 22 человека личного состава и пять единиц техники.