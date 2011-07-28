Под Нижним Новгородом автобус въехал в грузовик: есть жертвы

В городе Дзержинске Нижегородской области произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса ПАЗ и грузовика Volvo, сообщили в областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 28 июля в 09:30 мск. Грузовик и автобус двигались в одном направлении, по неизвестным причинам автобус сзади врезался в Volvo. По словам спасателей, в результате ДТП различные травмы получили 23 человека. Позднее стало известно о смерти в больнице одного из пострадавших.

Расследованием причин столкновения занимаются представители правоохранительных органов. В МЧС отметили, что в попавшем в аварию автобусе находились 24 человека. Два человека из грузового автомобиля Volvo-460 не пострадали.

Всего от ГУ МЧС России по Нижегородской области на место происшествия прибыли 22 человека личного состава и пять единиц техники.