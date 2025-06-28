В Петербурге начался праздник «Алые паруса»
Праздник выпускников школ «Алые паруса» начался на Дворцовой площади в Петербурге.
Мероприятие началось с концертной программы. Выступают популярные исполнители, в том числе Надежда Кадышева, Bearwolf, Akmal', The Hatters, «Иванушки International».
После концерта по акватории Невы — от Меншиковского дворца до Эрмитажа — пройдет бриг «Россия» с алыми парусами. Прохождение судна запланировано на время после полуночи, оно будет сопровождаться водно-пиротехническим представлением.
Школьников поздравил губернатор Александр Беглов, его слова передает 78.ру. «Алые паруса — это символ надежды и мечты, боритесь за неё, сражайтесь, побеждайте!», — сказал Беглов.
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