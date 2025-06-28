Из-за «Алых парусов» перекрыли набережную Невы

Праздник «Алые паруса» пройдет в ночь с 28 на 29 июня. Выпускники соберутся на Дворцовой площади и главных набережных города, а бриг «Россия» пройдет от Меншиковского дворца до Эрмитажа

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В связи с проведением праздника выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге до 7 июля ограничено движение транспорта в Адмиралтейском, Центральном, Василеостровском и Петроградском районах, а Дворцовый, Благовещенский, Троицкий, Тучков, Литейный и Биржевой мосты полностью перекрыты в определенное время. Об этом говорится в сообщении городского комитета по транспорту.

Так, Дворцовый мост закрыт с 12:00 28 июня до 18:00 29 июня и с 0:00 до 8:00 30 июня, Благовещенский мост — с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня. Троицкий мост в направлении от Петровской набережной к Дворцовой набережной недоступен с 23:30 25 июня до 18:00 29 июня, в противоположном направлении — с 12:00 28 июня до 13:00 29 июня.

Тучков мост будет перекрыт с 21:00 28 июня до 6:00 29 июня, Литейный — с 0:00 до 6:00 29 июня, Биржевой — с 14:00 28 июня до 6:00 29 июня. Ряд ограничений действовал и в предшествующие дни.

С 26 по 30 июня полностью запрещено движение транспорта более чем на 120 участках дорог, а на 64 участках до 5 июля — остановка транспорта. С 25 по 30 июня изменения внесены и в работу городского общественного транспорта.

Кроме того, ограничено движение маломерных судов по рекам и каналам Петербурга. В частности, с 20:00 28 июня до 3:00 29 июня нельзя проплыть по реке Неве от Большеохтинского моста до траверза устья реки Мойки, по Малой Неве от Невы до моста Бетанкура, по Большой Невке от Невы до Гренадерского моста, по Фонтанке от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста, по Зимней канавке и Кронверкскому проливу на всем протяжении.

С 3:00 до 6:00 29 июня перекроют участки Невы от Троицкого моста до Благовещенского моста, Малой Невы от реки Невы до Биржевого моста, Зимней канавки и Кронверкского пролива на всем протяжении.

Вечером 27 июня началась генеральная репетиция «Алых парусов». Сам праздник пройдет в ночь с 28 на 29 июня. Выпускники соберутся на Дворцовой площади и главных набережных города, а бриг «Россия» пройдет от Меншиковского дворца до Эрмитажа.

Как пишет «Фонтанка», в преддверии «Алых парусов» рестораны в зоне проведения праздника и рядом с ней, как и в прошлом году, получили уведомления об ограничении работы общепита.

Около 22:00 выпускников поздравит президент Владимир Путин и губернатор Петербурга Александр Беглов.