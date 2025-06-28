Путин поздравил выпускников российских школ

Президент Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Видеообращение главы государства опубликовала на сайте пресс-служба Кремля.

Путин назвал праздник «особенным, неповторимым и очень волнующим», отметив, что впереди у выпускников новый, неизведанный этап жизни.



«Вы прощаетесь со школой, вступаете в новый, пока неизведанный этап жизни, и вместе с друзьями мечтаете, строите планы: кем стать, каких вершин добиться», — сказал в обращении президент.

Глава государства пожелал выпускникам верить в себя, заявил об уверенности в их упорстве и ответственности, а также отметил, что успехи обретают смысл, когда труд приносит пользу людям и нужны родной стране. Путин также отметил вклад учителей, подчеркнув, что их советы и поддержка останутся с учениками на всю жизнь.

Президент пожелал каждому из выпускников найти и реализовать свое призвание.

«Смело идите вперед, ставьте перед собой большие, масштабные цели. А ваши близкие, ваши наставники, государство, Россия всегда поддержат вас в ваших начинаниях, чтобы вы гордились страной, а страна гордилась вами», — сказал в завершение президент.

В конце июня в российских школах традиционно проходят балы выпускников. Как правило, их проводят после экзаменов. До этого, в мае, проходит церемония Последнего звонка.